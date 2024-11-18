Праздник 18 ноября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

История праздника

Роман и Платон родились и жили в IV веке. Платон родился в христианской семье в городе Анкире, из-за чего мученика позже называли Платон Анкирским. Родители воспитывали молодого человека в традициях христианства, благодаря чему Платон начал распространять православную веру среди языческого населения.

Однако тогдашний правитель Агриппин преследовал христиан и приказал схватить Платона. Парня пытались заставить отречься от христианства, но юноша стойко придерживался убеждений. За это Платона заключили в тюрьму и, поняв, что воля христианин несокрушима, казнили.

Роман был дьяконом в храме Палестинской Кесарии во время гонения христиан. Чтобы избежать преследования, Роман перебрался в Антиохию, где продолжил проповедовать христианские учения.

Во время одного из языческих праздников, диакон призвал поверить в Иисуса, за что его схватили и приговорили к казни после пыток. Вместе с мучеником казнили отрока Варула, который, несмотря на юный возраст, стойко придерживался христианских учений.

Главные запреты 18 ноября

Чтобы не навлечь ссор и не затянуть конфликты на год вперед, сегодня нельзя:

передаривать или выбрасывать детские игрушки

отказывать в помощи или подаянии нуждающимся

обижаться и ссориться

злословить

Народные приметы 18 ноября

Если сегодня вокруг месяца виден круг - будут морозы

18 ноября на улице тепло - зима будет снежной, но мягкой

В этот день дует сильный ветер - зимой будут вьюги

В доме появились комары - скоро будет потепление

У кого сегодня день ангела

18 ноября по новому стилю день ангела отмечают: Платон, Николай, Роман.

Также по старому стилю сегодня празднуют именины: Тимофей, Григорий, Гаврило.

Какой праздник в мире 18 ноября

18 ноября отмечают: