Свято 18 листопада: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

В понеділок 18 листопада починається 22 неділя після П'ятдесятниці. Сьогодні вшановують мученика Платона, а також мученика Романа, диякона, і отрока Варула.

Історія свята

Роман та Платон народилися та жили в IV столітті. Платон народився в християнській родині в місті Анкірі, через що мученика пізніше називали Платон Анкірський. Батьки виховували парубка в традиціях християнства, завдяки чому Платон почав поширювати православну віру серед язичницького населення.

Проте тогочасний правитель Агрипін переслідував християн, тож наказав схопити Платона. Парубка намагалися примусити зректися християнства, але юнак стійко дотримувався переконань. За це Платона ув'язнили і, зрозумівши, що воля християнин незламна, стратили.

Роман був дияконом у храмі Палестинської Кесарії за часів гоніння християн. Щоб уникнути переслідування, Роман перебрався до Антіохії, де продовжив проповідувати християнські вчення.

Під час одного язичницьких свят, диякон закликав повірити в Ісуса, за що його схопили та засудили до страти після катувань. Разом з мучеником стратили отрока Варула, який, попри юний вік, стійко дотримувався християнських вчень.

Головні заборони 18 листопада

Щоб не накликати сварок та не затягнути конфлікти на рік вперед, сьогодні не можна:

передаровувати або викидати дитячі іграшки

відмовляти у допомозі чи милостині нужденним

ображатись та сваритись

лихословити

Народні прикмети 18 листопада

Якщо сьогодні навколо місяця видно коло - будуть морози

18 листопада надворі тепло - зима буде сніжною, але м'якою

Цього дня дме сильний вітер - взимку будуть хуртовини

В оселі з'явилися комарі - скоро буде потепління

У кого сьогодні день ангела

18 листопада за новим стилем день ангела відзначають: Платон, Микола, Роман.

Також за старим стилем сьогодні святкують іменини: Тимофій, Григорій, Гаврило.

Яке свято в світі 18 листопада

18 листопада відзначають: