Праздник 18 ноября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
В понедельник 18 ноября начинается 22 воскресенья после Пятидесятницы. Сегодня почитают мученика Платона, а также мученика Романа, диакона, и отрока Варула.
Об истории, запретах и приметах праздника 18 ноября рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История праздника
Роман и Платон родились и жили в IV веке. Платон родился в христианской семье в городе Анкире, из-за чего мученика позже называли Платон Анкирским. Родители воспитывали молодого человека в традициях христианства, благодаря чему Платон начал распространять православную веру среди языческого населения.
Однако тогдашний правитель Агриппин преследовал христиан и приказал схватить Платона. Парня пытались заставить отречься от христианства, но юноша стойко придерживался убеждений. За это Платона заключили в тюрьму и, поняв, что воля христианин несокрушима, казнили.
Роман был дьяконом в храме Палестинской Кесарии во время гонения христиан. Чтобы избежать преследования, Роман перебрался в Антиохию, где продолжил проповедовать христианские учения.
Во время одного из языческих праздников, диакон призвал поверить в Иисуса, за что его схватили и приговорили к казни после пыток. Вместе с мучеником казнили отрока Варула, который, несмотря на юный возраст, стойко придерживался христианских учений.
Главные запреты 18 ноября
Чтобы не навлечь ссор и не затянуть конфликты на год вперед, сегодня нельзя:
- передаривать или выбрасывать детские игрушки
- отказывать в помощи или подаянии нуждающимся
- обижаться и ссориться
- злословить
Народные приметы 18 ноября
- Если сегодня вокруг месяца виден круг - будут морозы
- 18 ноября на улице тепло - зима будет снежной, но мягкой
- В этот день дует сильный ветер - зимой будут вьюги
- В доме появились комары - скоро будет потепление
У кого сегодня день ангела
18 ноября по новому стилю день ангела отмечают: Платон, Николай, Роман.
Также по старому стилю сегодня празднуют именины: Тимофей, Григорий, Гаврило.
Какой праздник в мире 18 ноября
18 ноября отмечают:
- День сержанта Вооруженных сил Украины
- Всемирный день осведомленности об антибиотиках (длится неделя)
- Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации детей
- Международный день устриц
- День Микки Мауса
Недавно мы писали о том, что нельзя есть во время Рождественского поста.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайты ПЦУ, DayToday, Википедия.