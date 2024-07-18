Свято 18 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Якинт жив у ІІ столітті, був молодим придворним імператора Траяна. Став таємним християнином і відмовився брати участь у язичницьких обрядах. Це призвело до арешту: під час святкування ідолів Якинт відмовився принести жертву і був ув'язнений, позбавлений їжі і помер від голоду, залишаючись вірним своїй вірі до кінця.

Святий Еміліян жив у IV столітті в Доростолі (сучасна Болгарія), був римським воїном і відданим християнином під час правління імператора Юліана Відступника. Коли правитель відновив переслідування християн, Еміліян відмовився поклонятися язичницьким богам. Він був заарештований у 362 році, після чого його катували і спалили на вогнищі.

Святий мученик Якинт (зображення: parafiadymytria.org.ua)



Святий мученик Еміліян (зображення: kyrios.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 18 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися, лаятись і лихословити

Вживати алкогольні напої

Об’їдатися - можна втратити достаток

Відмовляти у допомозі нужденним

Свататися й одружуватися.

Також не рекомендується виходити на вулицю після заходу сонця, вважається, що цим можна накликати на себе біду.

У минулі часи в цей день було прийнято відвідували лазню. Вважали, що це сприятиме здоров'ю на весь наступний рік.

Народні прикмети і традиції цього дня

Яка погода сьогодні - таким буде початок осені

Спека - буде холодним грудень

Кусаються мухи - наближається негода

На ялинках з’явилися шишки - зима буде пізньою

На березі почало жовтіти листя - до пізньої осені.

За народними прикметами у цей день починає спадати літня спека, і ночі стають прохолоднішими. У минулому, зазвичай, до цього часу завершувалися жнива, і селяни могли нарешті взяти собі невеликий відпочинок.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Степан, Афанасій, Омелян.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: