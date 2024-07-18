Свято 18 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 18 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Якинта й Еміліяна за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Якинт жив у ІІ столітті, був молодим придворним імператора Траяна. Став таємним християнином і відмовився брати участь у язичницьких обрядах. Це призвело до арешту: під час святкування ідолів Якинт відмовився принести жертву і був ув'язнений, позбавлений їжі і помер від голоду, залишаючись вірним своїй вірі до кінця.
Святий Еміліян жив у IV столітті в Доростолі (сучасна Болгарія), був римським воїном і відданим християнином під час правління імператора Юліана Відступника. Коли правитель відновив переслідування християн, Еміліян відмовився поклонятися язичницьким богам. Він був заарештований у 362 році, після чого його катували і спалили на вогнищі.
Святий мученик Якинт (зображення: parafiadymytria.org.ua)
Святий мученик Еміліян (зображення: kyrios.org.ua)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується виходити на вулицю після заходу сонця, вважається, що цим можна накликати на себе біду.
У минулі часи в цей день було прийнято відвідували лазню. Вважали, що це сприятиме здоров'ю на весь наступний рік.
За народними прикметами у цей день починає спадати літня спека, і ночі стають прохолоднішими. У минулому, зазвичай, до цього часу завершувалися жнива, і селяни могли нарешті взяти собі невеликий відпочинок.
Сьогодні іменини святкують: Іван, Степан, Афанасій, Омелян.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Велика українська енциклопедія, УПЦ Благовіст, Sogodni Svyato, Вікіпедія.