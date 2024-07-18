Праздник 18 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 18 июля, свято - православные украинцы чтят память святых мучеников Якинта и Эмилиана по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Якинт жил во II веке, был молодым придворным императора Траяна. Стал тайным христианином и отказался участвовать в языческих обрядах. Это привело к аресту: во время празднования идолов Якинт отказался принести жертву и был заключен в тюрьму, лишен пищи и умер от голода, оставаясь верным своей вере до конца.
Святой Эмилиан жил в IV веке в Доростоле (современная Болгария), был римским воином и преданным христианином во время правления императора Юлиана Отступника. Когда правитель возобновил преследование христиан, Эмилиан отказался поклоняться языческим богам. Он был арестован в 362 году, после чего его пытали и сожгли на костре.
Святой мученик Якинт (изображение: parafiadymytria.org.ua)
Святой мученик Эмилиан (изображение: kyrios.org.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется выходить на улицу после заката, считается, что этим можно навлечь на себя беду.
В прежние времена в этот день было принято посещать баню. Считалось, что это будет способствовать здоровью на весь следующий год.
По народным приметам в этот день начинает спадать летняя жара, и ночи становятся прохладнее. В прошлом, как правило, к этому времени завершалась жатва, и крестьяне могли наконец-то взять себе небольшой отдых.
Сегодня именины празднуют: Иван, Степан, Афанасий, Емельян.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.
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При написании материала были использованы источники: Большая украинская энциклопедия, УПЦ "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.