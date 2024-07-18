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Праздник 18 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Церковный праздник 18 июля 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 18 июля, свято - православные украинцы чтят память святых мучеников Якинта и Эмилиана по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Якинт жил во II веке, был молодым придворным императора Траяна. Стал тайным христианином и отказался участвовать в языческих обрядах. Это привело к аресту: во время празднования идолов Якинт отказался принести жертву и был заключен в тюрьму, лишен пищи и умер от голода, оставаясь верным своей вере до конца.

Святой Эмилиан жил в IV веке в Доростоле (современная Болгария), был римским воином и преданным христианином во время правления императора Юлиана Отступника. Когда правитель возобновил преследование христиан, Эмилиан отказался поклоняться языческим богам. Он был арестован в 362 году, после чего его пытали и сожгли на костре.

Святой мученик Якинт (изображение: parafiadymytria.org.ua)

Святой мученик Эмилиан (изображение: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 18 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться, ругаться и злословить
  • Употреблять алкогольные напитки
  • Объедаться - можно потерять достаток
  • Отказывать в помощи нуждающимся
  • Свататься и жениться.

Также не рекомендуется выходить на улицу после заката, считается, что этим можно навлечь на себя беду.

В прежние времена в этот день было принято посещать баню. Считалось, что это будет способствовать здоровью на весь следующий год.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Какая погода сегодня - таким будет начало осени
  • Жара - будет холодным декабрь
  • Кусаются мухи - приближается ненастье
  • На елках появились шишки - зима будет поздней
  • На берегу начали желтеть листья - к поздней осени.

По народным приметам в этот день начинает спадать летняя жара, и ночи становятся прохладнее. В прошлом, как правило, к этому времени завершалась жатва, и крестьяне могли наконец-то взять себе небольшой отдых.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Степан, Афанасий, Емельян.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день Нельсона Манделы
  • Всемирный день слушания
  • День идеальной семьи.

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие предрассудки о смерти.

При написании материала были использованы источники: Большая украинская энциклопедия, УПЦ "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.

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