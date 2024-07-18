Праздник 18 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Якинт жил во II веке, был молодым придворным императора Траяна. Стал тайным христианином и отказался участвовать в языческих обрядах. Это привело к аресту: во время празднования идолов Якинт отказался принести жертву и был заключен в тюрьму, лишен пищи и умер от голода, оставаясь верным своей вере до конца.

Святой Эмилиан жил в IV веке в Доростоле (современная Болгария), был римским воином и преданным христианином во время правления императора Юлиана Отступника. Когда правитель возобновил преследование христиан, Эмилиан отказался поклоняться языческим богам. Он был арестован в 362 году, после чего его пытали и сожгли на костре.

Святой мученик Якинт (изображение: parafiadymytria.org.ua)



Святой мученик Эмилиан (изображение: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 18 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться, ругаться и злословить

Употреблять алкогольные напитки

Объедаться - можно потерять достаток

Отказывать в помощи нуждающимся

Свататься и жениться.

Также не рекомендуется выходить на улицу после заката, считается, что этим можно навлечь на себя беду.

В прежние времена в этот день было принято посещать баню. Считалось, что это будет способствовать здоровью на весь следующий год.

Народные приметы и традиции этого дня

Какая погода сегодня - таким будет начало осени

Жара - будет холодным декабрь

Кусаются мухи - приближается ненастье

На елках появились шишки - зима будет поздней

На берегу начали желтеть листья - к поздней осени.

По народным приметам в этот день начинает спадать летняя жара, и ночи становятся прохладнее. В прошлом, как правило, к этому времени завершалась жатва, и крестьяне могли наконец-то взять себе небольшой отдых.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Степан, Афанасий, Емельян.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: