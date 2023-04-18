Свято 18 квітня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

18 квітня у народі відзначається Федулів день чи день Федора. Православні вшановують цієї дати святого Федула.
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети.
Зазвичай, день Федула пов'язували з приходом стійких теплих днів. Казали: "Прийшов Федул - теплий вітер повіяв, вікна відчинив, хату без дров натопив".
Свято 18 квітня за старих часів називали по-різному: Федули-ветреники, Федора, Федора-ветреница, Федул-ветреник тощо. Вважалося, що, якщо раніше морози могли ще траплятися, то 18 квітня зима остаточно забиралася додому. Сам день може бути дощовим чи теплим. Спостерігали за природними явищами та прикметами, намагалися передбачити погоду на найближчий час. Зазначали, що 18 квітня з'являлися метелики-кропивниці, сонечка оживали.
Іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен.
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