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Свято 18 квітня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Styler

18 квітня у народі відзначається Федулів день чи день Федора. Православні вшановують цієї дати святого Федула.

У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети.

Традиції цього дня

Зазвичай, день Федула пов'язували з приходом стійких теплих днів. Казали: "Прийшов Федул - теплий вітер повіяв, вікна відчинив, хату без дров натопив".

Свято 18 квітня за старих часів називали по-різному: Федули-ветреники, Федора, Федора-ветреница, Федул-ветреник тощо. Вважалося, що, якщо раніше морози могли ще траплятися, то 18 квітня зима остаточно забиралася додому. Сам день може бути дощовим чи теплим. Спостерігали за природними явищами та прикметами, намагалися передбачити погоду на найближчий час. Зазначали, що 18 квітня з'являлися метелики-кропивниці, сонечка оживали.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо на околиці все виразно чується – незабаром чекай на негоду та вітряну погоду
  • День теплий 18 квітня і безвітряний, а вночі стає прохолодно – чекай на стійку хорошу погоду
  • Вважається, що саме 18 квітня встановлюються теплі дні, які можуть перемежуватися з негодою та дощами.

Що не можна робити у цей день

  • Сьогодні в жодному разі не можна в будинку лаятися і кричати.
  • Не рекомендується робити операції, особливо пов'язані із зовнішністю.
  • Заборонено цієї неділі витрачати великі суми на спонтанні покупки.

Іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен.

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