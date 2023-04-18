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Праздник 18 апреля: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

18 апреля в народе отмечается Федулов день или день Федора. Православные чтят в эту дату святого Федула.

В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.

Традиции этого дня

Обычно день Федула связывали с приходом устойчивых теплых дней. Говорили: "Пришел Федул - теплый ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил".

Праздник 18 апреля в старину называли по-разному: Федулы-ветреники, Федора, Федора-ветреница, Федул-ветреник и т.д. Считалось, что, если ранее морозы могли еще случаться, то 18 апреля зима окончательно убиралась восвояси. Сам день может быть дождливым или теплым. Наблюдали за природными явлениями и приметами, пытались предсказать погоду на ближайшее время. Отмечали, что 18 апреля появлялись бабочки-крапивницы, божьи коровки оживали.

Главные приметы этого дня

  • Если на околице все отчетливо слышится – вскоре ожидай ненастья и ветреной погоды
  • День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно – жди устойчивой хорошей погоды
  • Считается, что именно 18 апреля устанавливаются теплые дни, которые, тем не менее, могут перемежаться с непогодой и дождями

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня ни в коем случае нельзя в доме ругаться и кричать.
  • Не рекомендуется делать операции, особенно связанные с внешностью.
  • Запрещено в это воскресенье тратить крупные суммы на спонтанные покупки.

Именины отмечают владельцы таких имен: Алексей, Георгий, Егор, Марк, Николай, Платон, Семен.

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