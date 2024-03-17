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День ангела 18 березня: найкращі варіанти привітань з іменинами

Неділя 17 березня 2024 22:01
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День ангела 18 березня: найкращі варіанти привітань з іменинами Кого вітати з іменинами 18 березня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - важливе свято для кожної людини. Тому не забувайте вітати з іменинами друзів, знайомих, родичів та колег. Щирі слова та теплі побажання приємно отримувати усім.

У кого іменини 18 березня, а також як привітати з днем ангела до сліз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Jelayki, "Радіо Трек".

Кого вітати з днем ангела 18 березня

Щирі привітання адресуйте людям з такими іменами: Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталя.

Окрім цього, день ангела святкують ті, кого при народженні назвали так: Кирило, Раїса, Іван, Костянтин.

Як привітати з іменинами - найкращі варіанти

  • "вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами та неймовірною радістю душі"
  • "я вітаю тебе з радісним та світлім днем, з днем ​​твого янгола-охоронця! Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід й заздрісних очей, хай буде твоя душа завжди наповнена великою любов'ю й щастям"
  • "вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай твій ангел-хранитель наділить тебе силою та сміливістю, нехай дасть тобі віру, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю тобі великого і чистого кохання, успіху, і здоров'я!".

Привітання з днем ангела у віршах

"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".

Раніше ми вже розповідали, як підготувати організм до Великого посту.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли починається Великий піст.

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