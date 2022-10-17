Свято 17 жовтня: що треба обов'язково зробити, у кого день ангела
17 жовтня 2022 року за православним календарем вшановують пам'ять священномученика Єрофія, єпископа Афінського. В народі цей день здавна прозвали Єрофіїв день, Єрофій Лешегон.
Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Іменини сьогодні відзначають
Вірінея (Вероніка), Володимир, Павло, Стефан (Степан). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Традиції на Єрофія, що треба зробити
Здавна існувала традиція заготовляти у Єрофіїв день особливу настоянку, яку прозвали в народі "Єрофєїч".
Для цього заздалегідь сушили запашні трави (звіробій, майоран, буркун, материнку, чебрець, полин, м’яту, аніс), заливали їх горілкою і протягом місяця настоювали в темному місці. Цю настоянку пили при відсутності апетиту і при шлункових захворюваннях.
В цей день традиційно переглядали і провітрювали зимовий одяг із взуттям. Це треба, щоб підготуватися до зими заздалегідь.
17 жовтня проводили велику кількість обрядів, пов'язаних з відлякуванням нечисті. Вірили, що захиститися від неї можна, використовуючи цибулю, часник, редьку. Також говорили, що найчастіше нечиста сила вражає п'яниць і людей, які несумлінно виконують свої релігійні обов'язки.
Прикмети цього дня
- Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.
- Якщо в цей день випав перший сніг, то через сорок днів настане справжня зима.
- Якщо птиці нахохлились, то наближається негода.
Що не можна робити сьогодні
Довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок. В цей день великий ризик бути обдуреним.
Ходити в ліс - за прикметами, можна постраждати від нечистої сили
Грати весілля - прикмета, що шлюб буде нещасливим.
Зловживати алкоголем і ліками. Вважається, що і те, і інше призведе до проблем зі здоров'ям.
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