Свято 17 жовтня: що треба обов'язково зробити, у кого день ангела

17 жовтня 2022 року за православним календарем вшановують пам'ять священномученика Єрофія, єпископа Афінського. В народі цей день здавна прозвали Єрофіїв день, Єрофій Лешегон.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Іменини сьогодні відзначають

Вірінея (Вероніка), Володимир, Павло, Стефан (Степан). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Традиції на Єрофія, що треба зробити

Здавна існувала традиція заготовляти у Єрофіїв день особливу настоянку, яку прозвали в народі "Єрофєїч".

Для цього заздалегідь сушили запашні трави (звіробій, майоран, буркун, материнку, чебрець, полин, м’яту, аніс), заливали їх горілкою і протягом місяця настоювали в темному місці. Цю настоянку пили при відсутності апетиту і при шлункових захворюваннях.

В цей день традиційно переглядали і провітрювали зимовий одяг із взуттям. Це треба, щоб підготуватися до зими заздалегідь.

17 жовтня проводили велику кількість обрядів, пов'язаних з відлякуванням нечисті. Вірили, що захиститися від неї можна, використовуючи цибулю, часник, редьку. Також говорили, що найчастіше нечиста сила вражає п'яниць і людей, які несумлінно виконують свої релігійні обов'язки.

Прикмети цього дня

Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.

Якщо в цей день випав перший сніг, то через сорок днів настане справжня зима.

Якщо птиці нахохлились, то наближається негода.

Що не можна робити сьогодні

Довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок. В цей день великий ризик бути обдуреним.

Ходити в ліс - за прикметами, можна постраждати від нечистої сили

Грати весілля - прикмета, що шлюб буде нещасливим.

Зловживати алкоголем і ліками. Вважається, що і те, і інше призведе до проблем зі здоров'ям.