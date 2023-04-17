Свято 17 квітня: що заборонено, а що треба обов'язково зробити на другий день Великодня

17 квітня 2023 року за церковним православним календарем вшановується пам'ять преподобного Йосипа Піснописця, чудотворної ікони Геронтисса, а також сьогодні Світлий понеділок - другий день Великодня, який ще називають Поливаним, Обливаним, Уливанка, Волочильним чи Великоднім понеділком.
Що можна і не можна робити в цей день - в матеріалі Styler далі.
У православних християн після Великодня починається Світла Седмиця. Кожен день тижня має свою назву і традиції.
Сьогодні - Поливаний понеділок і згідно з традиціями під час Великоднього тижня після церковної служби влаштовують хресні ходи і окроплюють віруючих святою водою.
Зазвичай цей день присвячували молитві, можна відвідати службу в храмі. Сьогодні потрібно відпустити всі образи і попросити вибачення в інших. У Світлий понеділок прийнято обмінюватися крашанками, пригощати близьких пасками.
За давніми народними традиціями, цього дня молоді хлопці обливали водою дівчат - для "очищення". А з роками на це свято водою почали поливати один одного всі люди.
Здавна вірили, що сон, який приснився в ніч проти 17 квітня, точно збудеться протягом 12 днів.
У цей день люди часто виходили з дому, щоб побачити в небі лелек. Вони вважалися захисниками доброго від злих сил. А ще говорили, що після їхнього прильоту вже встановлюється по-справжньому літня погода.
У Поливаний понеділок не можна сумувати і думати про погане. Заборонено заздрити, бажати зла, лаятися. У цей день не можна об'їдатися і вживати без міри алкоголь.
Також заборонено:
Георгій, Йосип, Яків, Адріан, Юрій, Федір, Микита, Марія.
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