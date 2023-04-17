Праздник 17 апреля: что запрещено, а что нужно обязательно сделать на второй день Пасхи

17 апреля 2023 года по церковному православному календарю почитается память преподобного Иосифа Песнописца, чудотворной иконы Геронтисса, а также сегодня Светлый понедельник - второй день Пасхи, который еще называют Поливальным, Обливанным, Уливанка, Волочильным или Пасхальным понедельником.
Что можно и нельзя делать в этот день - в материале Styler дальше.
У православных христиан после Пасхи начинается Светлая Седмица. Каждый день недели имеет свое название и традиции.
Сегодня - Поливальный понедельник и согласно традициям во время Пасхальной недели после церковной службы устраивают крестные ходы и окропляют верующих святой водой.
Обычно этот день посвящали молитве, можно посетить службу в храме. Сегодня нужно отпустить все оскорбления и попросить прощения у других. В Светлый понедельник принято обмениваться пасхальными яйцами, угощать близких пасками.
По давним народным традициям, в этот день молодые парни обливали водой девушек - для "очищения". А с годами на праздник водой начали поливать друг друга все люди.
Издавна верили, что сон, который приснился в ночь на 17 апреля, точно сбудется в течение 12 дней.
В этот день люди часто выходили из дома, чтобы увидеть в небе аистов. Они считались защитниками доброго от злых сил. А еще говорили, что по их прилету уже устанавливается по-настоящему летняя погода.
В Поливальный понедельник нельзя грустить и думать о плохом. Запрещено завидовать, желать зла, ругаться. В этот день нельзя объедаться и употреблять без меры алкоголь.
Также запрещено:
Георгий, Иосиф, Яков, Адриан, Юрий, Федор, Никита, Мария.
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