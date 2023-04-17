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Праздник 17 апреля: что запрещено, а что нужно обязательно сделать на второй день Пасхи

Какой праздник 17 апреля (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

17 апреля 2023 года по церковному православному календарю почитается память преподобного Иосифа Песнописца, чудотворной иконы Геронтисса, а также сегодня Светлый понедельник - второй день Пасхи, который еще называют Поливальным, Обливанным, Уливанка, Волочильным или Пасхальным понедельником.

Что можно и нельзя делать в этот день - в материале Styler дальше.

Что нужно сделать в этот день, традиции

У православных христиан после Пасхи начинается Светлая Седмица. Каждый день недели имеет свое название и традиции.

Сегодня - Поливальный понедельник и согласно традициям во время Пасхальной недели после церковной службы устраивают крестные ходы и окропляют верующих святой водой.

Обычно этот день посвящали молитве, можно посетить службу в храме. Сегодня нужно отпустить все оскорбления и попросить прощения у других. В Светлый понедельник принято обмениваться пасхальными яйцами, угощать близких пасками.

По давним народным традициям, в этот день молодые парни обливали водой девушек - для "очищения". А с годами на праздник водой начали поливать друг друга все люди.

Издавна верили, что сон, который приснился в ночь на 17 апреля, точно сбудется в течение 12 дней.

В этот день люди часто выходили из дома, чтобы увидеть в небе аистов. Они считались защитниками доброго от злых сил. А еще говорили, что по их прилету уже устанавливается по-настоящему летняя погода.

Приметы 17 апреля:

  • если день солнечный и ясный - и лето таким будет;
  • дождь с самого утра - жди дождливого лета;
  • на деревьях кора потрескалась - ожидается хорошая погода;
  • птицы вернулись из теплых стран, но не поют - будут морозы;
  • ударил мороз - ждите богатый урожай пшеницы;
  • если поднялся ветер, то лето будет прохладным;
  • медленные и темные облака - к проливным дождям.

Что в этот день нельзя делать

В Поливальный понедельник нельзя грустить и думать о плохом. Запрещено завидовать, желать зла, ругаться. В этот день нельзя объедаться и употреблять без меры алкоголь.

Также запрещено:

  • стирать, убирать или заниматься ремонтом;
  • работать в саду, на огороде, заниматься рукоделием;
  • обижаться, сплетничать, злословить.

Именины 17 апреля отмечают:

Георгий, Иосиф, Яков, Адриан, Юрий, Федор, Никита, Мария.

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