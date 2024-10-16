Свято 16 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Лонгин, римський сотник, служив у Палестині. Його ім'я може мати значення "долина" або "блакитний", що натякає на можливе походження.

Згідно з Євангелієм, Лонгин був свідком розп'яття Ісуса Христа. Він стояв біля хреста і спостерігав за стражданнями Спасителя. Після смерті Ісуса його вразили події, і він визнав, що Ісус є справжнім Сином Божим. Це визнання стало для нього важливим моментом, після якого Лонгин вирішив прийняти християнство.

Згодом Лонгин почав активно проповідувати вчення Ісуса. Його рішучість привела до переслідувань, і він мандрував різними місцями, поширюючи нову віру, попри ризик арешту.

Традиції свідчать, що за свою відданість він був арештований і підданий жорстоким тортурам. Але навіть у найскладніші часи Лонгин залишався вірним своїм переконанням. Його життя та мучеництво стали символом непохитної віри, надихаючи інших слідувати своїм переконанням.

Сотник Лонгін, фрагмент мозаїки (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 16 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лаятися, говорити неприємності

Займатися рукоділлям

Провести цілий день вдома

Насміхатися над труднощами.

Не рекомендується планувати важливі зустрічі, оскільки вони можуть завершитися не так, як ви очікуєте. Також варто уникати взяття в руки чужих предметів, адже це може призвести до неприємностей у вашій оселі.

В цей день краще утриматися від справ, що містять ризик чи невизначеність, і зосередитися на спокійному відпочинку та гармонії в родині. Також важливо винести сміття з дому, щоб не допустити потрапляння нечистої сили.

Народні прикмети і традиції цього дня

Хмарне небо - скоро похолоднішає

Яскраво мерехтять зорі - до теплої погоди

На деревах ще є листя - морози прийдуть не скоро

Увесь день безвітряно - зима прийде пізно

Чисте небо за заході - до гарної погоди

Коло навколо місяця - буде вітряно

Птахи голосно кричать - до різкого потепління.

У цей день наші предки проводили обряд, який мав на меті захист від ворогів. Вони ретельно розкладали навколо свого дому різні колючі рослини, вважаючи, що це допоможе відлякати небажаних гостей. Іноді ці рослини також вішали у дворах, щоб уникнути травмування свійських тварин.

Увечері запрошували сусідів і друзів на святкову вечерю, яку завжди розпочинали з молитви.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олексій, Георгій, Євген, Єгор, Іван, Леонтій.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: