Свято 16 вересня: що не можна робити в день Євфимії Пташиної кістки, прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свята великомучениця Євфимія народилася у місті Халкідоні в родині сенатора Філофрона і його дружини Феодорисіани. Під час гонінь на християн за правління імператора Діоклетіана в 303 або 304 році, Євфимія, як і інші християни, відмовилася брати участь у язичницькому святі, за що була арештована і піддана жорстоким тортурам.

Через Божу допомогу і свою стійкість у вірі, Євфимія витримала всі катування і залишалася неушкодженою навіть під час найжорстокіших випробувань. Коли її віддали на поталу звірам, лише одна ведмедиця завдала їй незначної рани, після чого свята відійшла до Господа. Землетрус, що стався після її смерті, потряс місто Халкідон, а тіло мучениці залишалося нетлінним на землі до її поховання.

Євфимія була похована в околицях Халкідона, і згодом над її могилою був збудований храм. Мощі святої були перенесені до Олександрії за імператора Феодосія Великого, але знову повернулися в Халкідон. Під час IV Вселенського Собору в 451 році святі мощі стали важливим свідком у вирішенні церковної суперечки, коли свята Євфимія допомогла визначити істинну віру серед численних суперечок.

Мощі святині витримали багато випробувань, включаючи іконоборчі переслідування, і нині вшановуються в Константинополі, де зберігаються в церкві, присвяченій її імені.

Великомучениця Євфимія Всехвальна, Халкідонська (зображення: blagovist.info)

Що не можна робити сьогодні, 16 вересня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Пліткувати та заздрити

Сваритися, лихословити

Починати нові справи.

Також завтра традиційно відвідують баню всією родиною, щоб забезпечити здоров'я на весь рік.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зірки мерехтять - до зміни погоди

Тепло весь день - зима буде пізньою

Чутно грім - взимку буде мало снігу

Листя не опадає - до затяжної осені.

На свято Євфимії ворожили на кістках птахів, передбачаючи погоду: якщо кістка товста і з жиром - зима обіцяє бути холодною. Жінки збиралися, щоб разом квасити капусту та ділитися рецептами.

На Пташину кістку сни вважалися пророчими та могли збутися. Вірили, що не можна цілуватися цього дня, якщо не хочеш розлучитися з цією людиною.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: