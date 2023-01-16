Свято 16 січня: що треба зробити сьогодні, а що – категорично заборонено
16 січня в Україні за церковним календарем вшановують пам’ять святого мученика о Гордія та пророка Малахії.
Що можна і не можна робити в цей день, дні ангела й традиції – в матеріалі Styler далі.
Традиції на Гордія, що треба зробити
На Гордіїв день, а саме так називали 16 січня наші предки, господині робили ватрушки з сиром. Також на столі обов’язково були сирні страви, що повинно було принести в дім щастя.
За народними прикметами 16 січня прийнято молитися до святого Гордія, щоб він позбавив від недуг і проблем. Вірили, якщо помолитися щиро, то хвороба незабаром відступить.
В цілому ця дата вважається дуже вдалою для зняття порчі і негативу. День вважається вдалим для творчості та рукоділля.
У цей день наші предки особливо засуджували такий гріх як гординя. Вважалося, що гордим людям цей день принесе хвороби і біди.
Важливі прикмети свята
- Якщо за вікном заметіль, бджоли будуть добре роїтися.
- Місяць знаходиться в колі - до сильного морозу; по небу пливуть хмари, значить буде хуртовина; на небі яскраві зірки - буде ясна погода.
- На деревах іній, значить погода буде сухою та ясною.
- Якщо на деревах тріщать гілки - до морозу.
- Кола навколо Сонця на заході - до морозів і сильних снігопадів.
Що не можна робити 16 січня
В цей день забороняється хвалитися, люди вірили, що тоді Гордій все відбере.
Також в народі вірили, що у Гордіїв день відьми виходять на полювання, тому намагалися не виходити з дому.
Ввечері 16 січня не робили ніякої важкої роботи.
При цьому не можна лінуватися та проявляти гординю, бо отримаєте проблеми із здоров’ям.
Також на Гордія не можна брати та давати в борг.
Кого привітати з днем ангела
Іменини відзначають власники таких імен: Гордій, Павло, Малахій, Орина, Жанна, Мелетій. Не забудьте привітати їх зі святом!
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