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Свято 16 січня: що треба зробити сьогодні, а що – категорично заборонено

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Понеділок 16 січня 2023 06:01
Свято 16 січня: що треба зробити сьогодні, а що – категорично заборонено Яке свято 16 січня (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

16 січня в Україні за церковним календарем вшановують пам’ять святого мученика о Гордія та пророка Малахії.

Що можна і не можна робити в цей день, дні ангела й традиції – в матеріалі Styler далі.

Традиції на Гордія, що треба зробити

На Гордіїв день, а саме так називали 16 січня наші предки, господині робили ватрушки з сиром. Також на столі обов’язково були сирні страви, що повинно було принести в дім щастя.

За народними прикметами 16 січня прийнято молитися до святого Гордія, щоб він позбавив від недуг і проблем. Вірили, якщо помолитися щиро, то хвороба незабаром відступить.

В цілому ця дата вважається дуже вдалою для зняття порчі і негативу. День вважається вдалим для творчості та рукоділля.

У цей день наші предки особливо засуджували такий гріх як гординя. Вважалося, що гордим людям цей день принесе хвороби і біди.

Важливі прикмети свята

  • Якщо за вікном заметіль, бджоли будуть добре роїтися.
  • Місяць знаходиться в колі - до сильного морозу; по небу пливуть хмари, значить буде хуртовина; на небі яскраві зірки - буде ясна погода.
  • На деревах іній, значить погода буде сухою та ясною.
  • Якщо на деревах тріщать гілки - до морозу.
  • Кола навколо Сонця на заході - до морозів і сильних снігопадів.

Що не можна робити 16 січня

В цей день забороняється хвалитися, люди вірили, що тоді Гордій все відбере.

Також в народі вірили, що у Гордіїв день відьми виходять на полювання, тому намагалися не виходити з дому.

Ввечері 16 січня не робили ніякої важкої роботи.

При цьому не можна лінуватися та проявляти гординю, бо отримаєте проблеми із здоров’ям.

Також на Гордія не можна брати та давати в борг.

Кого привітати з днем ангела

Іменини відзначають власники таких імен: Гордій, Павло, Малахій, Орина, Жанна, Мелетій.​ Не забудьте привітати їх зі святом!

Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023.

Крім того читайте, коли треба готувати багату, щедру і голодну кутю.

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