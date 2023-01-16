Праздник 16 января: что нужно сделать сегодня, а что - категорически запрещено

16 января в Украине по церковному календарю чтят память святого мученика о Гордея и пророка Малахии.

Что можно и нельзя делать в этот день, дни ангела и традиции – в материале Styler дальше.

Традиции на Гордея, что нужно сделать

На Гордеев день, а именно так называли 16 января наши предки, хозяйки делали ватрушки с творогом. Также на столе обязательно были творожные блюда, что должно было принести в дом счастье.

По народным приметам 16 января принято молиться святому Гордею, чтобы он избавил от недугов и проблем. Верили, если помолиться искренне, то болезнь скоро отступит.

В целом эта дата считается очень удачной для снятия порчи и негатива. День считается удачным для творчества и рукоделия.

Наши предки в этот день особенно осуждали такой грех как гордыня. Считалось, что гордым людям этот день принесет болезни и лишения.

Важные приметы праздника

Если за окном метель, пчелы будут хорошо роиться.

Луна находится в кругу – к сильному морозу; по небу плывут тучи, значит будет метель; на небе яркие звезды – будет ясная погода.

На деревьях иней, значит, погода будет сухой и ясной.

Если на деревьях трещат ветки – к морозу.

Круги вокруг Солнца на закате – к морозам и сильным снегопадам.

Что нельзя делать 16 января

В этот день запрещается хвастаться, люди верили, что тогда Гордей все отнимет.

Также в народе верили, что в Гордеев день ведьмы выходят на охоту, потому старались не выходить из дома.

Вечером 16 января не делали никакой тяжелой работы.

При этом нельзя лениться и проявлять гордыню, потому что получите проблемы со здоровьем.

Также на Гордия нельзя брать и давать взаймы.

Кого поздравить с днем ​​ангела

Именины отмечают владельцы таких имен: Гордей, Павел, Малахий, Орина, Жанна, Мелетий… Не забудьте поздравить их с праздником!