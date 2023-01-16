Праздник 16 января: что нужно сделать сегодня, а что - категорически запрещено
16 января в Украине по церковному календарю чтят память святого мученика о Гордея и пророка Малахии.
Что можно и нельзя делать в этот день, дни ангела и традиции – в материале Styler дальше.
Традиции на Гордея, что нужно сделать
На Гордеев день, а именно так называли 16 января наши предки, хозяйки делали ватрушки с творогом. Также на столе обязательно были творожные блюда, что должно было принести в дом счастье.
По народным приметам 16 января принято молиться святому Гордею, чтобы он избавил от недугов и проблем. Верили, если помолиться искренне, то болезнь скоро отступит.
В целом эта дата считается очень удачной для снятия порчи и негатива. День считается удачным для творчества и рукоделия.
Наши предки в этот день особенно осуждали такой грех как гордыня. Считалось, что гордым людям этот день принесет болезни и лишения.
Важные приметы праздника
- Если за окном метель, пчелы будут хорошо роиться.
- Луна находится в кругу – к сильному морозу; по небу плывут тучи, значит будет метель; на небе яркие звезды – будет ясная погода.
- На деревьях иней, значит, погода будет сухой и ясной.
- Если на деревьях трещат ветки – к морозу.
- Круги вокруг Солнца на закате – к морозам и сильным снегопадам.
Что нельзя делать 16 января
В этот день запрещается хвастаться, люди верили, что тогда Гордей все отнимет.
Также в народе верили, что в Гордеев день ведьмы выходят на охоту, потому старались не выходить из дома.
Вечером 16 января не делали никакой тяжелой работы.
При этом нельзя лениться и проявлять гордыню, потому что получите проблемы со здоровьем.
Также на Гордия нельзя брать и давать взаймы.
Кого поздравить с днем ангела
Именины отмечают владельцы таких имен: Гордей, Павел, Малахий, Орина, Жанна, Мелетий… Не забудьте поздравить их с праздником!
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