Свято 16 березня: що не можна робити цього дня і у кого День ангела

16 березня кожного року православна церква вшановує пам’ять святого мученика Савина та священномученика Олександра. А у світі відзначають День квілінгу, День губ та День без селфі.
Про те, хто святкує іменини, а також що категорично не можна робити цього дня, та його прикмети розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, Day Today.
Відповідно до легенди, святий мученик Савин жив в єгипетському місті Єрмопол. За часів царювання Діоклетіана відбувалися гоніння християн, і святий Савин разом з іншими християнами втік з міста до далекого села, де вони перебували в пості й молитвах. Однак один невдячний жебрак, якого Савин годував і допомагав грошима, вказав місцеперебування Савина владі. Савина, разом з шістьма іншими християнами, схопили, катували, і втопили у річці Ніл.
Після заходу сонця 16 березня не можна брати та позичати гроші комусь, оскільки це призведе до боргів на увесь рік.
Так само не можна позичати комусь хліб з настанням темряви.
Не можна сміття виносити після заходу сонця, аби не викинути своє щастя і добробут.
16 березня день ангела святкують Іван, Денис, Павло, Омелян, Олександр, Роман, Еміль, Трохим, Ян і Юліан.
День без селфі
Захоплення селфі, яке для когось може перетворитися на залежність, стурбувало психологів - адже для когось це стає приводом ризикувати життям заради ефектного фото або ж комплексувати через зовнішність. Тож мета свята - приділити увагу живому спілкуванню та пам'ятати про свою неповторність без фотофільтрів.
Також святкують День губ та День квілінгу - мистецтва виготовлення прикрас і композицій зі скрученого паперу.
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