Свято 16 березня: що не можна робити цього дня і у кого День ангела

Відповідно до легенди, святий мученик Савин жив в єгипетському місті Єрмопол. За часів царювання Діоклетіана відбувалися гоніння християн, і святий Савин разом з іншими християнами втік з міста до далекого села, де вони перебували в пості й молитвах. Однак один невдячний жебрак, якого Савин годував і допомагав грошима, вказав місцеперебування Савина владі. Савина, разом з шістьма іншими християнами, схопили, катували, і втопили у річці Ніл.

Народні прикмети 16 березня

Якщо пролітають дикі гуси - незабаром почнуться весняні повені.

Низький політ птахів - до мілководдя.

Якщо до цього дня прилетіло більшість перелітних птахів - весна буде дуже теплою.

Сніг тане дуже сильно та швидко, призводячи до розливу річок та розмивання доріг - буде дощове літо.

Ворони купаються у снігу - до ясної погоди.

Якщо сонце ховається за хмарами - то обов'язково буде дощ.

Якщо шпаки прилетіли - урожай буде добрий.

Якщо 16 березня на снігу сидять зграї птахів - ще буде холодно і йтимуть снігопади. А якщо під вікнами співають снігурі - то незабаром буде потепління.

Що не можна робити 16 березня

Після заходу сонця 16 березня не можна брати та позичати гроші комусь, оскільки це призведе до боргів на увесь рік.

Так само не можна позичати комусь хліб з настанням темряви.

Не можна сміття виносити після заходу сонця, аби не викинути своє щастя і добробут.

У кого іменини 16 березня

16 березня день ангела святкують Іван, Денис, Павло, Омелян, Олександр, Роман, Еміль, Трохим, Ян і Юліан.

Що святкують у світі 16 березня

День без селфі

Захоплення селфі, яке для когось може перетворитися на залежність, стурбувало психологів - адже для когось це стає приводом ризикувати життям заради ефектного фото або ж комплексувати через зовнішність. Тож мета свята - приділити увагу живому спілкуванню та пам'ятати про свою неповторність без фотофільтрів.

Також святкують День губ та День квілінгу - мистецтва виготовлення прикрас і композицій зі скрученого паперу.