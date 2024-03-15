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Праздник 16 марта: что нельзя делать в этот день и у кого День ангела

16 марта - день святого мученика Савина (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

16 марта каждый год православная церковь чтит память святого мученика Савина и священномученика Александра. А в мире отмечают День квиллинга, День губ и День без селфи.

О том, кто празднует именины, а также что категорически нельзя делать в этот день, и его приметы рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Day Today.

Согласно легенде, святой мученик Савин жил в египетском городе Ермополе. Во времена царствования Диоклетиана совершались гонения христиан, и святой Савин вместе с другими христианами бежал из города в дальнюю деревню, где они находились в посте и молитвах. Однако один неблагодарный нищий, которого Савин кормил и помогал деньгами, указал местонахождение Савина властям. Савина, вместе с шестью другими христианами, схватили, пытали и утопили в реке Нил.

Народные приметы 16 марта

  • Если пролетают дикие гуси - скоро начнутся весенние наводнения.
  • Низкий полет птиц - к мелководью.
  • Если к этому дню прилетело большинство перелетных птиц - весна будет очень теплой.
  • Снег тает очень сильно и быстро, приводя к разливу рек и размыванию дорог - будет дождливое лето.
  • Вороны купаются в снегу - к ясной погоде.
  • Если солнце прячется за облаками, то обязательно будет дождь.
  • Если скворцы прилетели - урожай будет хороший.
  • Если 16 марта на снегу сидят стаи птиц - еще холодно и будут идти снегопады. А если под окнами поют снегири - то вскоре будет потепление.

Что нельзя делать 16 марта

После заката 16 марта нельзя брать и одалживать деньги кому-то, поскольку это приведет к долгам на весь год.

Так же нельзя одалживать кому-то хлеб с наступлением темноты.

Нельзя выносить мусор после заката, чтобы не выбросить свое счастье и благополучие.

У кого именины 16 марта

16 марта день ангела празднуют Иван, Денис, Павел, Емельян, Александр, Роман, Эмиль, Трофим, Ян и Юлиан.

Праздники в мире 16 марта

День без селфи

Увлечение селфи, которое для кого-то может превратиться в зависимость, обеспокоило психологов - ведь для кого-то это становится поводом рисковать жизнью ради эффектного фото или комплексовать через внешность. Поэтому цель праздника - уделить внимание живому общению и помнить о своей неповторимости без фотофильтров.

Также празднуют День губ и День квиллинга - искусства изготовления украшений и композиций из скрученной бумаги.

Кстати, раньше мы писали о том, как изменился церковный календарь.

Также мы рассказывали о том, когда Прощеное воскресенье в 2024 году.

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