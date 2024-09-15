Свято 15 вересня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Микита, великомученик IV століття, походив з готського народу і був одним із перших християн у своїй країні. Його охрестив єпископ Феофіл, після чого Микита активно проповідував християнство серед свого народу.

Тоді готи розділилися на дві групи: язичники під керівництвом Афанаріха і християни на чолі з Фрітігерном. Після запеклої битви, в якій хрест відіграв вирішальну роль у перемозі християн, віра почала швидко поширюватися серед варварів.

Святий Микита став видатним лідером і проповідником, активно поширюючи християнство серед готів. Коли Афанаріх повернувся і почав жорстоко переслідувати християн, Микита сміливо виступив проти нього. За свою непохитну віру він був спалений живцем, але залишився вірним Христу до кінця.

Тіло святого Микити дивовижно залишилося неушкодженим після спалення. Християнин Маріан таємно забрав його, щоб поховати. Мощі святого Микити стали джерелом зцілень для багатьох людей, і для їх вшанування було збудовано храм. Згодом мощі перенесли до Константинополя, де їх продовжували шанувати і молитися біля них.

Микита Готський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 15 вересня

Згідно з українськими віруваннями, сьогодні не рекомендується робити наступне:

Сваритися чи лихословити

Ходити на ринок чи торгуватися

Починати нові справи

Робити дерева та обрізати гілля

Крім того, не радять проводити цей день на самоті. Найкраще запросити гостей або провести час із близькими. Це також чудова можливість для примирення з родиною і налагодження стосунків.

Народні прикмети і традиції цього дня

У лісі багато мурашників - до холодної зими

Зранку на траві іній - скоро буде похолодання

Весь день сонячно - до теплої осені

Хмари пливуть низько - насувається негода

Іде дощ - восени буде мало опадів.

Наші предки в цей день зазвичай не працювали. Вони відзначали свято, веселилися, спілкувалися з друзями, співали пісні і танцювали. Жінки присвячували час улюбленому рукоділлю.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: