Свято 15 лютого: чим особливий цей день, що сьогодні заборонено робити

15 лютого 2024 року віряни вшановують пам'ять святого Онисима, апостола від семидесяти, Візантійського єпископа, який жив у I столітті.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Під час царювання імператора Траяна, що ознаменувалося гоніннями на християн, Онисим був схоплений і підданий тортурам, загинув мученицькою смертю.
В народі свято на честь святого прижилося під назвами день Онисима або Онисим-овчар, оскільки апостола вважають покровителем пастухів, і саме в останні дні зими наші пращури за традицією здійснювали обряди, які обіцяли хороший приплід овець.
На Онисима у давнину було заведено "проганяти" зиму, яку випроваджували гучними гуляннями та піснями з хороводами, і при цьому кликали весну. Звідси, до речі, і ще одна назва свята - Онисим-зимоборник.
Ще побутувала традиція звернення жінок до небесних сил, для чого вони "зорнили пряжу" - виносили на зорі на вулицю мотки своєї кращої пряжі, щоб вона стала міцною, а одяг з неї був справжнім оберегом для того, хто його носить.
Сьогодні День ангела відзначають: Микола, Олексій, Іван, Софія, Арсеній, Опанас, Михайло, Петро.
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