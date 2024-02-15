Праздник 15 февраля: чем особенный этот день, что сегодня запрещено делать

Традиции этого дня

Во время царствования императора Траяна, ознаменовавшегося гонениями на христиан, Онисим был схвачен и подвергнут пыткам, погиб мученической смертью.

В народе праздник в честь святого прижился под названиями день Онисима или Онисим-овчар, поскольку апостола считают покровителем пастухов, и именно в последние дни зимы наши предки по традиции совершали обряды, обещавшие хороший приплод овец.

На Онисима в древности было принято "прогонять" зиму, которую провожали громкими гуляниями и песнями с хороводами, и при этом звали весну. Отсюда, кстати, и еще одно название праздника – Онисим-зимоборник.

Еще бытовала традиция обращения женщин к небесным силам, для чего они "звездили пряжу" - выносили на звезде на улицу мотки своей лучшей пряжи, чтобы она стала крепкой, а одежда из нее была настоящим оберегом для того, кто его носит.

Главные приметы этого дня

Если в этот ветер дует с восточной стороны, значит, летом будут песчаные бури.

Если на Онисима слышно лай лис далеко, то скоро будет снегопад.

Если мероприятие сегодня ярко-красное, то это также обещало сильные снегопады в скором времени.

Если в день Онисима мало снега – жди неурожай.

Что нельзя делать в этот день

Плохой приметой считало строить в этот день планы на будущее – верили, что они не сбудутся.

В этот день не принято было давать деньги в долг – говорили, что обратно их уже не вернут.

Запрещается тратить деньги на ненужные покупки, так как они могли привлечь плохую энергетику и изгнать благосостояние.

Мужчинам запрещалось работать молотком, топором или красить.

Сегодня День ангела отмечают: Николай, Алексей, Иван, София, Арсений, Афанасий, Михаил, Петр.