Праздник 15 февраля: чем особенный этот день, что сегодня запрещено делать

15 февраля 2024 года верующие чтят память святого Онисима, апостола от семидесяти, Византийского епископа, жившего в I веке.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Во время царствования императора Траяна, ознаменовавшегося гонениями на христиан, Онисим был схвачен и подвергнут пыткам, погиб мученической смертью.
В народе праздник в честь святого прижился под названиями день Онисима или Онисим-овчар, поскольку апостола считают покровителем пастухов, и именно в последние дни зимы наши предки по традиции совершали обряды, обещавшие хороший приплод овец.
На Онисима в древности было принято "прогонять" зиму, которую провожали громкими гуляниями и песнями с хороводами, и при этом звали весну. Отсюда, кстати, и еще одно название праздника – Онисим-зимоборник.
Еще бытовала традиция обращения женщин к небесным силам, для чего они "звездили пряжу" - выносили на звезде на улицу мотки своей лучшей пряжи, чтобы она стала крепкой, а одежда из нее была настоящим оберегом для того, кто его носит.
Сегодня День ангела отмечают: Николай, Алексей, Иван, София, Арсений, Афанасий, Михаил, Петр.
Читайте также, когда празднуем Пасху, Троицу и Рождество в 2024 году.
Также мы делились церковным календарем на февраль 2024 года.