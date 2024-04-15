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Свято 15 квітня: що не можна робити сьогодні та які народні прикмети

15 квітня - початок п'ятого тижня Великого посту (ілюстрація: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

У понеділок 15 квітня починається п'ятий тиждень Великого посту. В цей день церквою вшановується пам'ять апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трохима, благовірного великого князя Мстислава Володимировича.

Про те, які заборони і прикмети цього дня, читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія і традиції свята

Пуд, за певними згадками, був сином римського сенатора. Разом з Аристархом та Трохимом він був одним з 70 апостолів, що розповсюджували християнство зі святими Петром і Павлом.

Під час протистоянь влади та церкви святі були страчені за наказом імператора Нерона. Тому в народі, в пам'ять про апостола, 15 квітня називали днем Пуда.

А от Мстислава Володимировича, Великого князя Київського, церква канонізувала приблизно у 13 столітті. За правління князя будувалися церкви та монастирі, зокрема Свято-Федорівський монастир, та створено Мстиславове Євангеліє.

15 квітня бруньки на горобині і калині, з яких потім готували напої, розпускалися. Предки вірили, що ці дерева мають цілющі властивості - наприклад, можуть прибрати зубний біль. Однак для цього до горобини і калини треба ставитися з повагою, інакше буде лише погіршення стану.

Цього дня перевіряли пасіки, щоб пересвідчитися у тому, що бджоли пережили зиму і здорові. Якщо весна приходила рано, вулики виносили на свіже повітря.

Народні прикмети на 15 квітня

  • Якщо сьогодні вдень сонячно, а ввечері хмарно - до дощів.
  • 15 квітня вночі холодно, однак спекотно вдень - незабаром буде тепла погода.
  • Сьогодні зорі червоного кольору - погода буде дощова і вітряна.
  • 15 квітня бджоли рано повертаються до вулика - буде потепління.
  • Цього дня видно, як грають граки - буде сонячно і тепло.

Що не можна робити сьогодні

  • Цього дня не можна працювати допізна - можна накликати негаразди.
  • Не можна зривати гілля горобини - будуть зуби боліти.
  • 15 квітня не можна рубати дрова і вживати алкоголь.

Нещодавно ми розповідали, коли святкуватимуть Великдень цього року.

Читайте також про те, що не можна робити у Великий піст.

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