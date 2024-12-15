Свято 15 грудня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

15 грудня - 25-та неділя після П'ятдесятниці, святих праотців. В цей день вшановують священномученика Єлевтерія, а також святителя Стефана, архієпископа Сурозького та святого Павла.
Про те, яке свято 15 грудня, а також про важливі заборони та історію цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Святий Єлевтерій народився в заможній римській родині. Матір святого була благочестивою християнкою - її виховання зробило Єлевтерія побожним. В 20-річному віці парубка висвятили на єпископа міста Ілиріка.
За правління Адріана почалися переслідування християн, Єлевтерія заарештували та намагалися змусити зректися віри. Проте навіть під час катувань святий залишився непохитним та був страчений мечем. Вражені дивами зцілення, багато місцевих навернулися до християнської віри.
Преподобний Павло, якого вшановують 15 грудня, народився в родині християн, на території малої Азії. Хлопець з дитинства був дуже релігійним, в юності вступив до монастиря, а згодом став самітником, оселившись на горі Латр. Його молитви та аскетизм зібрали багатьох учнів, для яких Павло був прикладом смирення та благочестя. Преподобний мирно спочив приблизно в 956 році, заснувавши за життя декілька монастирів.
Стефан жив в VIII столітті. Народившись в Каппадокії, в 15-літньому віці парубок вирушив до Константинополя здобувати освіту. Його старання та успіхи вразило патріарха Константинопольського, тож Стефана запросили на церковну службу.
Але парубок обрав чернече життя, а згодом поселився в пустелі. В той час в Сурожі кафедра залишилася без єпископа, жителі просили призначити нового. Патріарх не міг знайти гідного, допоки під час молитви йому не явився ангел, вказавши на Стефана.
Після висвячення на єпископа, Стефан став мудрим наставником та рішучим захисником християнської віри. Згодом візантійським імператором став Лев Ісавр, який підтримував іконоборство. Стефан поїхав до Константинополя, щоб викрити імператора в єресі - тоді святого ув'язнили, звільнивши лише після смерті правителя.
Повернувшись до Сурожа, Стефан помер 15 грудня - в цей день його і вшановують. Вважалося, що мощі святого мають чудотворні властивості
15 грудня предки намагалися уникати певної діяльності - інакше можна накликати нещастя. Зокрема, сьогодні не можна:
День Стефана вважали ледь не найхолоднішим днем в році, казали, що птахи замерзають на льоту. Тому предки нерідко робили годівнички - вірили, що це не лише турбота, а й можна залучити удачу.
За новим стилем 15 грудня іменини відзначають люди з такими іменами: Трифон, Іларіон, Василь, Павло, Іона, Олександр, Степан, Сусанна.
Крім цього, за старим стилем сьогодні день ангела святкують: Андрій, Костянтин, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Маргарита, Іван, Кирило, Мойсей, Павло, Марія, Степан, Матвій, Микола, Федір, Сергій, Тамара.
Сьогодні у світі відзначають такі свята і важливі події:
Нещодавно ми розповідали, які ще церковні свята будуть в грудні.
Крім цього, писали про те, хто святкує дні ангела в грудні.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, Наша Парафія, DayToday, Вікіпедія.