Свято 15 грудня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Історія церковного свята

Святий Єлевтерій народився в заможній римській родині. Матір святого була благочестивою християнкою - її виховання зробило Єлевтерія побожним. В 20-річному віці парубка висвятили на єпископа міста Ілиріка.

За правління Адріана почалися переслідування християн, Єлевтерія заарештували та намагалися змусити зректися віри. Проте навіть під час катувань святий залишився непохитним та був страчений мечем. Вражені дивами зцілення, багато місцевих навернулися до християнської віри.

Преподобний Павло, якого вшановують 15 грудня, народився в родині християн, на території малої Азії. Хлопець з дитинства був дуже релігійним, в юності вступив до монастиря, а згодом став самітником, оселившись на горі Латр. Його молитви та аскетизм зібрали багатьох учнів, для яких Павло був прикладом смирення та благочестя. Преподобний мирно спочив приблизно в 956 році, заснувавши за життя декілька монастирів.

Стефан жив в VIII столітті. Народившись в Каппадокії, в 15-літньому віці парубок вирушив до Константинополя здобувати освіту. Його старання та успіхи вразило патріарха Константинопольського, тож Стефана запросили на церковну службу.

Але парубок обрав чернече життя, а згодом поселився в пустелі. В той час в Сурожі кафедра залишилася без єпископа, жителі просили призначити нового. Патріарх не міг знайти гідного, допоки під час молитви йому не явився ангел, вказавши на Стефана.

Після висвячення на єпископа, Стефан став мудрим наставником та рішучим захисником християнської віри. Згодом візантійським імператором став Лев Ісавр, який підтримував іконоборство. Стефан поїхав до Константинополя, щоб викрити імператора в єресі - тоді святого ув'язнили, звільнивши лише після смерті правителя.

Повернувшись до Сурожа, Стефан помер 15 грудня - в цей день його і вшановують. Вважалося, що мощі святого мають чудотворні властивості

Що сьогодні не можна робити

15 грудня предки намагалися уникати певної діяльності - інакше можна накликати нещастя. Зокрема, сьогодні не можна:

дивитися в дзеркало

їсти жирну їжу

напружувати очі

бурхливо виражати емоції

скаржитися

Які головні традиції і прикмети

Яка погода 15 грудня - така буде в березні

Якщо сьогодні кричать синиці від ранку - прийдуть морози

Сьогодні вітер дме з півночі - погода стане холоднішою

15 грудня кіт лізе на піч - будуть морози

Якщо цього дня на деревах іній - до врожаю

День Стефана вважали ледь не найхолоднішим днем в році, казали, що птахи замерзають на льоту. Тому предки нерідко робили годівнички - вірили, що це не лише турбота, а й можна залучити удачу.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем 15 грудня іменини відзначають люди з такими іменами: Трифон, Іларіон, Василь, Павло, Іона, Олександр, Степан, Сусанна.

Крім цього, за старим стилем сьогодні день ангела святкують: Андрій, Костянтин, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Маргарита, Іван, Кирило, Мойсей, Павло, Марія, Степан, Матвій, Микола, Федір, Сергій, Тамара.

Які свята відзначають у світі третього грудня

Сьогодні у світі відзначають такі свята і важливі події: