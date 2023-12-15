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Свято 15 грудня: чому цей день особливий, кому треба помолитись, щоб було здоров'я

П'ятниця 15 грудня 2023 06:00
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Свято 15 грудня: чому цей день особливий, кому треба помолитись, щоб було здоров'я Яке церковне свято 15 грудня (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

15 грудня за новим церковним календарем віруючі вшановують пам'ять святого Стефана.

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

У народному календарі це свято називається Стефаном день. За старих часів у цей час було дуже холодно, тому казали: "Студено на Стефана так, що птахи на льоту замерзають".

У святого Стефана просять міцного здоров'я та зцілення від недуг, а також моляться про зміцнення віри.

Цього дня прийнято давати милостиню, можна віддати нужденним теплий одяг, також добре зробити годівниці для птахів та підгодовувати їх упродовж зими – це привабить удачу у новому році.

Головні прикмети цього дня

  • Яка погода в цей день таким буде березень;
  • вдень мороз, а ввечері почало тепліти - чекайте холоду;
  • дме північний вітер – будуть сильні морози;
  • на деревах видно іній – наступний рік буде врожайним;
  • кіт лізе на піч – до холоду;
  • синиці розкричалися з самого ранку - будуть морози;

Що не можна робити у цей день

Цілий день варто бути веселим, не сумувати, тоді отримаєте міцне здоров'я.

Стримуйте емоції, особливо негативні, і навіть не намагайтеся скаржитися на холод. Триває Різдвяний піст, тому потрібно відмовитись від їжі тваринного походження, молочної продукції, яєць.

У кого сьогодні день ангела: Павло, Степан, Теофілія, Тіт, Цезар.

Молитва святому Стефану

Похиливши коліна душі й серця нашого, ти молимо: здійми твої руки до Господа і спонукай усьому роду людському Представницю і Ходатайку до Сина Своєго, Пресвяту Матір Діву, і про нас (імена), що пригноблюють гріхом і лінощами, моли Благого. Да подасть нам благодать на вчасну допомогу.

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До речі, з'явився церковний календар на 2024 рік.

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