Свято 15 грудня: чому цей день особливий, кому треба помолитись, щоб було здоров'я
15 грудня за новим церковним календарем віруючі вшановують пам'ять святого Стефана.
Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Традиції цього дня
У народному календарі це свято називається Стефаном день. За старих часів у цей час було дуже холодно, тому казали: "Студено на Стефана так, що птахи на льоту замерзають".
У святого Стефана просять міцного здоров'я та зцілення від недуг, а також моляться про зміцнення віри.
Цього дня прийнято давати милостиню, можна віддати нужденним теплий одяг, також добре зробити годівниці для птахів та підгодовувати їх упродовж зими – це привабить удачу у новому році.
Головні прикмети цього дня
- Яка погода в цей день таким буде березень;
- вдень мороз, а ввечері почало тепліти - чекайте холоду;
- дме північний вітер – будуть сильні морози;
- на деревах видно іній – наступний рік буде врожайним;
- кіт лізе на піч – до холоду;
- синиці розкричалися з самого ранку - будуть морози;
Що не можна робити у цей день
Цілий день варто бути веселим, не сумувати, тоді отримаєте міцне здоров'я.
Стримуйте емоції, особливо негативні, і навіть не намагайтеся скаржитися на холод. Триває Різдвяний піст, тому потрібно відмовитись від їжі тваринного походження, молочної продукції, яєць.
У кого сьогодні день ангела: Павло, Степан, Теофілія, Тіт, Цезар.
Молитва святому Стефану
Похиливши коліна душі й серця нашого, ти молимо: здійми твої руки до Господа і спонукай усьому роду людському Представницю і Ходатайку до Сина Своєго, Пресвяту Матір Діву, і про нас (імена), що пригноблюють гріхом і лінощами, моли Благого. Да подасть нам благодать на вчасну допомогу.
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