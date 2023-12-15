Свято 15 грудня: чому цей день особливий, кому треба помолитись, щоб було здоров'я

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

У народному календарі це свято називається Стефаном день. За старих часів у цей час було дуже холодно, тому казали: "Студено на Стефана так, що птахи на льоту замерзають".

У святого Стефана просять міцного здоров'я та зцілення від недуг, а також моляться про зміцнення віри.

Цього дня прийнято давати милостиню, можна віддати нужденним теплий одяг, також добре зробити годівниці для птахів та підгодовувати їх упродовж зими – це привабить удачу у новому році.

Головні прикмети цього дня

Яка погода в цей день таким буде березень;

вдень мороз, а ввечері почало тепліти - чекайте холоду;

дме північний вітер – будуть сильні морози;

на деревах видно іній – наступний рік буде врожайним;

кіт лізе на піч – до холоду;

синиці розкричалися з самого ранку - будуть морози;

Що не можна робити у цей день

Цілий день варто бути веселим, не сумувати, тоді отримаєте міцне здоров'я.

Стримуйте емоції, особливо негативні, і навіть не намагайтеся скаржитися на холод. Триває Різдвяний піст, тому потрібно відмовитись від їжі тваринного походження, молочної продукції, яєць.

У кого сьогодні день ангела: Павло, Степан, Теофілія, Тіт, Цезар.

Молитва святому Стефану

Похиливши коліна душі й серця нашого, ти молимо: здійми твої руки до Господа і спонукай усьому роду людському Представницю і Ходатайку до Сина Своєго, Пресвяту Матір Діву, і про нас (імена), що пригноблюють гріхом і лінощами, моли Благого. Да подасть нам благодать на вчасну допомогу.