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Праздник 15 декабря: почему этот день особенный, кому нужно помолиться, чтобы было здоровье

Пятница 15 декабря 2023 06:00
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Праздник 15 декабря: почему этот день особенный, кому нужно помолиться, чтобы было здоровье Какой церковный праздник 15 декабря (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

15 декабря по новому церковному календарю верующие чтят память святого Стефана.

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

В народном календаре этот праздник называется Стефанов день. В старину в это время было очень холодно, поэтому говорили: "Студено на Стефана так, что птицы на лету замерзают".

У святого Стефана просят крепкого здоровья и исцеления от недугов, а также молятся об укреплении веры.

В этот день принято давать милостыню, можно отдать нуждающимся теплую одежду, также хорошо сделать кормушки для птиц и подкармливать их в течение зимы - это привлечет удачу в новом году.

Главные приметы этого дня

  • какая погода в этот день таким будет март;
  • днем мороз, а вечером стало теплеть - ждите холода;
  • дует северный ветер – будут сильные морозы;
  • на деревьях виден иней - следующий год будет урожайным;
  • кот лезет на печь – к холоду;
  • синицы раскричались с самого утра - будут морозы;

Что нельзя делать в этот день

Целый день стоит быть веселым, не унывать, тогда получите крепкое здоровье.

Сдерживайте эмоции, особенно отрицательные, а также не пытайтесь жаловаться на холод. Продолжается Рождественский пост, поэтому нужно отказаться от еды животного происхождения, молочной продукции, яиц.

У кого сегодня день ангела: Павел, Степан, Теофилия, Тит, Цезарь.

Молитва святому Стефану

Преклоньше колена души и сердца нашего, тя молим: воздежи руце твои ко Господу и сподвижи всему роду человеческому Предстательницу и Ходатаицу к Сыну Своему, Пресвятую Матерь Деву, и о нас (имена), присно прогневляющих грехом и леностию, моли Благого Спаса нашего, да подаст нам благодать во благовременную помощь.

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Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

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