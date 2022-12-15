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Свято 15 грудня: чому цей день особливий, що не можна робити

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

15 грудня відзначається народно-християнський свято - день пророка Авакума, восьмого з 12 малих біблійних пророків.

У матеріалі Styler ви прочитаєте про всі прикмети та заборони цієї дати. Також розкажемо, хто сьогодні святкує іменини.

Традиції наших пращурів у цей день

У день Авакума наші предки зазвичай молилися за спокійний сон, порятунок від безсоння і вигнання нечистої сили. У давнину потрібно було відганяти від маленьких дітей нічниць — злих духів жіночої статі, які порушували сон малюків.

Щоб позбавити дитину від недуги, рано-вранці їй читали спеціальну змову. Деякі обряди навіть проводили вночі. Також наші пращури гадали, якою ж буде зима далі.

Головні прикмети цього дня

  • Багато снігу - буде багатим на врожай трави.
  • Якщо місяць у тумані, то чекай на хуртовину.
  • Якщо кури рано на сідало сідають, то незабаром ударять морози.
  • Курочки крутять хвостами й ляскають крилами — до снігових заметів.
  • Якщо за вікном мороз, а півень заспівав пісню, то незабаром потеплішає.
  • Гусак ховає голову під крило - до холодів, зареготав - до тепла.
  • Дощ у цей день обіцяє погоду, яка триватиме до лютого.

Що суворо заборонено робити цього дня

  • У день Авакума не можна відвідувати розважальні заклади, пити алкоголь.
  • Також не варто вирушати у далеку подорож.
  • Не піднімайте щось із дороги.
  • Намагайтеся не пліткувати.

Хто сьогодні святкує іменини

  • Сава, Опанас, Соломон, Андрій, Борис, Іван, Володимир, Кирило, Матвій, Степан, Сергій, Микола, Тамара, Мірра, Марія, Маргарита.

До речі, раніше ми писали про те, що священики думають про святкування Різдва 25 грудня.

А також розповідали про те, чи доречно відзначати свята під час війни.

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