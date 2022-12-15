Свято 15 грудня: чому цей день особливий, що не можна робити

15 грудня відзначається народно-християнський свято - день пророка Авакума, восьмого з 12 малих біблійних пророків.
У матеріалі Styler ви прочитаєте про всі прикмети та заборони цієї дати. Також розкажемо, хто сьогодні святкує іменини.
Традиції наших пращурів у цей день
У день Авакума наші предки зазвичай молилися за спокійний сон, порятунок від безсоння і вигнання нечистої сили. У давнину потрібно було відганяти від маленьких дітей нічниць — злих духів жіночої статі, які порушували сон малюків.
Щоб позбавити дитину від недуги, рано-вранці їй читали спеціальну змову. Деякі обряди навіть проводили вночі. Також наші пращури гадали, якою ж буде зима далі.
Головні прикмети цього дня
Багато снігу - буде багатим на врожай трави.
Якщо місяць у тумані, то чекай на хуртовину.
Якщо кури рано на сідало сідають, то незабаром ударять морози.
Курочки крутять хвостами й ляскають крилами — до снігових заметів.
Якщо за вікном мороз, а півень заспівав пісню, то незабаром потеплішає.
Гусак ховає голову під крило - до холодів, зареготав - до тепла.
Дощ у цей день обіцяє погоду, яка триватиме до лютого.
Що суворо заборонено робити цього дня
У день Авакума не можна відвідувати розважальні заклади, пити алкоголь.