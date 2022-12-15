Праздник 15 декабря: почему этот день особенный, что нельзя делать

15 декабря отмечается народно-христианский праздник - день пророка Аввакума, восьмого из 12 малых библейских пророков.
В материале Styler вы прочитаете обо всех приметах и запретах этой даты. Также расскажем, кто сегодня празднует именины.
В день Аввакума наши предки обычно молились о спокойном сне, избавлении от бессонницы и изгнании нечистой силы. В древние времена полагалось отгонять от маленьких детей ночниц — крикливых злых духов женского пола, которые нарушали сон малышей.
Чтобы избавить ребенка от недуга, рано утром ему читали специальный заговор. Некоторые обряды даже проводили ночью. Также наши предки гадали, какой же будет зима дальше.
Кстати, ранее мы писали о том, что думают священники о праздновании Рождества 25 декабря.
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