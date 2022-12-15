Свято 15 грудня: чому цей день особливий, що не можна робити

У матеріалі Styler ви прочитаєте про всі прикмети та заборони цієї дати. Також розкажемо, хто сьогодні святкує іменини.

Традиції наших пращурів у цей день

У день Авакума наші предки зазвичай молилися за спокійний сон, порятунок від безсоння і вигнання нечистої сили. У давнину потрібно було відганяти від маленьких дітей нічниць — злих духів жіночої статі, які порушували сон малюків.

Щоб позбавити дитину від недуги, рано-вранці їй читали спеціальну змову. Деякі обряди навіть проводили вночі. Також наші пращури гадали, якою ж буде зима далі.

Головні прикмети цього дня

Багато снігу - буде багатим на врожай трави.

Якщо місяць у тумані, то чекай на хуртовину.

Якщо кури рано на сідало сідають, то незабаром ударять морози.

Курочки крутять хвостами й ляскають крилами — до снігових заметів.

Якщо за вікном мороз, а півень заспівав пісню, то незабаром потеплішає.

Гусак ховає голову під крило - до холодів, зареготав - до тепла.

Дощ у цей день обіцяє погоду, яка триватиме до лютого.

Що суворо заборонено робити цього дня

У день Авакума не можна відвідувати розважальні заклади, пити алкоголь.

Також не варто вирушати у далеку подорож.

Не піднімайте щось із дороги.

Намагайтеся не пліткувати.

Хто сьогодні святкує іменини