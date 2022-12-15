Праздник 15 декабря: почему этот день особенный, что нельзя делать

В материале Styler вы прочитаете обо всех приметах и запретах этой даты. Также расскажем, кто сегодня празднует именины.

Традиции наших предков в этот день

В день Аввакума наши предки обычно молились о спокойном сне, избавлении от бессонницы и изгнании нечистой силы. В древние времена полагалось отгонять от маленьких детей ночниц — крикливых злых духов женского пола, которые нарушали сон малышей.

Чтобы избавить ребенка от недуга, рано утром ему читали специальный заговор. Некоторые обряды даже проводили ночью. Также наши предки гадали, какой же будет зима дальше.

Главные приметы этого дня

Много снега — будет богатый урожай травы.

Если луна в тумане, то жди метели.

Если куры рано на насест садятся, то скоро ударят морозы.

Курочки вертят хвостами и хлопают крыльями — к снежным заносам.

Если за окном мороз, а петух песню запел, то скоро потеплеет.

Гусь прячет голову под крыло — к холодам, загоготал — к теплу.

Дождь в этот день сулит непогоду, которая продлится до февраля.

Что строго запрещено делать в этот день

В день Аввакума нельзя посещать развлекательные заведения, пить алкоголь.

Также не стоит отправляться в дальнюю поездку.

Не поднимайте что-то с дороги.

Старайтесь не сплетничать.

Кто сегодня празднует именины