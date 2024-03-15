Свято 15 березня: що категорично не можна робити, головні "забобони"

15 березня Православна Церква вшановує пам’ять святого Агапія і з ним семи мучеників: Публія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів та двох Діонисіїв.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Святий Агапій і з ним сім мучеників постраждали при імператор Діоклетіані (284-305) в місті Кесарії Палестинській.

Під час одного з язичницьких свят християн, які відмовилися принести жертву ідолам, почали публічно катувати і страчувати. В цей час мученик Тимофій (пам’ять звершуємо 19 серпня) був засуджений на спалення, а мучеників Агапія та Феклу (пам’ять звершуємо теж 19 серпня) було віддано на розтерзання звірам.

Юнаки-християни Публій, Тимолай, Олександр, інший Олександр, Діонісій та іподиякон Діаспольскої церкви Ромил, котрі перебували серед юрби, вирішили публічно сповідати віру і постраждати за Христа. На знак добровільного подвигу вони зв’язали собі руки і з’явилися до правителя Урвана.

Бачачи їх молодість, правитель намагався умовити юників відмовитися від свого рішення, але марно. Тоді він кинув їх до в’язниці, де вже були двоє християн – Агапій, котрий переніс муки за віру в Христа, і його слуга Діонісій. Усіх цих святих були віддали на страшні муки і обезголовили.

15 березня згадують святого Агапія (facebook.com/traditions.ua)

Традиції цього дня

Цей день було заведено присвячувати лісу і природі. На Русі лісу дякували за природні дари. Але ходити в лісову гущавину не рекомендувалося - можна потурбувати Лісовика.

Вважалося, що в цей день дуже легко наврочити людині, тому з дому без шпильки на одязі не виходили.

Що суворо не можна робити

В цей день не можна мити голову. Це віщувало розлуку з близькими.

Не можна ходити в ліс, щоб не потурбувати Лісовика. Вважалося, що в цей день у лісі можна заблукати або зустрітися з хижаком.

Головні прикмети на сьогодні

Приліт чайок - до весняного тепла.

Журавлі летять низько, швидко і не курликають - до негоди.

Похмурий день віщував негоду.

Горобці цвірінькають - до теплого і сонячного дня.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Трохим, Юліан.