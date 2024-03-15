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Праздник 15 марта: что категорически нельзя делать, главные "забобоны"

Пятница 15 марта 2024 06:00
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Праздник 15 марта: что категорически нельзя делать, главные "забобоны" Какой праздник 15 марта (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

15 марта Православная Церковь чтит память святого Агапия и с ним семи мучеников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Святой Агапий и с ним семь мучеников пострадали при императоре Диоклетиане (284-305) в городе Кесарии Палестинской.

Во время одного из языческих праздников христиан, отказавшихся принести жертву идолам, начали публично пытать и казнить. В это время мученик Тимофей (память совершаем 19 августа) был приговорен к сожжению, а мучеников Агапия и Феклу (память совершаем тоже 19 августа) был отдан на растерзание зверям.

Юноши-христиане Публий, Тимолай, Александр, другой Александр, Дионисий и иподиакон Диаспольской церкви Ромил, находившиеся среди толпы, решили публично исповедовать веру и пострадать за Христа. В знак добровольного подвига они связали себе руки и явились к правителю Урвана.

Видя их молодость, правитель пытался уговорить юношей отказаться от своего решения, но тщетно. Тогда он бросил их в тюрьму, где уже находились двое христиан - Агапий, перенесший мучения за веру во Христа, и его слуга Дионисий. Всех этих святых были отданы на страшные мучения и обезглавлены.

Праздник 15 марта: что категорически нельзя делать, главные &quot;забобоны&quot;15 марта вспоминают святого Агапия (facebook.com/traditions.ua)

Традиции этого дня

Этот день был принят посвящать лесу и природе. На Руси леса благодарили за природные дары. Но ходить в лесную гущу не рекомендовалось - можно побеспокоить Лешего.

Считалось, что в этот день очень легко сглазить человеку, поэтому из дома без шпильки на одежде не выходили.

Что строго нельзя делать

В этот день нельзя мыть голову. Это предвещало разлуку с близкими.

Нельзя ходить в лес, чтобы не побеспокоить Леший. Считалось, что в этот день в лесу можно заблудиться или встретиться с хищником.

Главные приметы на сегодня

  • Прилет чаек – к весеннему теплу.
  • Журавли летят низко, быстро и не курлыкают – к непогоде.
  • Пасмурный день предвещал непогоду.
  • Воробьи чирикают - до теплого и солнечного дня.

Именины сегодня празднуют Александр, Трофим, Юлиан.

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