Свято 15 березня: чим особливий цей день, що сьогодні не можна робити

Традиції цього дня

Свято Федотів день припадає на час Великого посту. Тому традиції та звичаї святкування цього дня зазвичай виходять із цього. Тобто їжа має бути на столі пісною, веселитися цього дня не можна. Також потрібно всіляко уникати сварок та конфліктів, поганих думок та будь-якого негативу цього дня.

У Федотів день городники сіють на розсаду насіння помідорів, перців, ранньої білокачанної, цвітної та брюссельської капусти.

Важливі прикмети цього дня

Яка погода, такою і липень буде.

Сонце світить опівдні - це добрий знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба.

Якщо дме теплий та південний вітер, то літо, за прикметами, буде дощовим та теплим.

Холодний північний вітер зі снігом віщує відповідно холодне літо.

Вітер на Федота вважався нещасливим, оскільки міг "надути" якусь хворобу.

Вдарили 15 березня морози - чекай на проблеми із заготівлею корму для худоби та поганих сінокосів.

Відлига на Федота – під землею джерела закипіли.

Що не можна робити у цей день

Не можна купувати цього дня одяг або штопати шкарпетки.

Не можна піднімати цього дня гроші, їх могли заговорити на бідність, краще пройдіть повз них.

Не можна цього дня заправляти чимось кашу, крім меду, тоді здоров'я не загубиться.

15 березня іменини відзначають власники таких імен: Федот, Йосип, Микола, Арсен.