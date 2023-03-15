Свято 15 березня: чим особливий цей день, що сьогодні не можна робити

15 березня православні християни відзначають день пам'яті священномученика Феодота Кірейського. У народі це свято називали Федот Вітронос.
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Свято Федотів день припадає на час Великого посту. Тому традиції та звичаї святкування цього дня зазвичай виходять із цього. Тобто їжа має бути на столі пісною, веселитися цього дня не можна. Також потрібно всіляко уникати сварок та конфліктів, поганих думок та будь-якого негативу цього дня.
У Федотів день городники сіють на розсаду насіння помідорів, перців, ранньої білокачанної, цвітної та брюссельської капусти.
15 березня іменини відзначають власники таких імен: Федот, Йосип, Микола, Арсен.
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