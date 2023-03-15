Праздник 15 марта: чем особенный этот день, что сегодня нельзя делать

Традиции этого дня

Праздник Федотов день приходится на время Великого поста. Поэтому традиции и обычаи празднования этого дня обычно исходят из этого. То есть пища должна быть на столе постной, веселиться в этот день нельзя. Также нужно всячески избегать ссор и конфликтов, дурных мыслей и любого негатива в этот день.

В Федотов день огородники сеют на рассаду семена помидоров, перцев, ранней белокочанной, цветной и брюссельской капусты.

Важные приметы этого дня

Какая погода, таким и июль будет.

Солнце светит в полдень - это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.

Если дует теплый и южный ветер, то лето, по приметам, будет дождливым и теплым.

Холодный северный ветер со снегом предвещает соответственно холодное лето.

Ветер на Федота считался несчастливым, поскольку мог "надуть" какую-либо болезнь.

Ударили 15 марта морозы - жди проблем с заготовкой корма для скота и плохих сенокосов.

Оттепель на Федота - под землей источники закипели.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя покупать в этот день одежду или же штопать носки.

Нельзя поднимать в этот день деньги, их могли заговорить на бедность, лучше пройдите мимо.

Нельзя в этот день заправлять чем-либо кашу, кроме меда, тогда здоровье не потеряется.

15 марта именины отмечают владельцы таких имен: Федот, Иосиф, Николай, Арсений.