14 грудня: чому сьогодні "найтемніший день року" і що категорично не можна робити

Головні традиції цього дня

Вважається, що цей день ідеально підходить для прибирання у будинку, а от на вулицю краще не виходити.

Цей день вважається одним із найтемніших днів у році. У народі вірили, що на Філлімона розгулюється нечиста сила, може проникати в будинки, але оминає житла, в яких чистота та порядок.

Ще одним способом відігнати нечисту силу - частіше вмиватися. Вода - сакральний засіб, якого боїться погань.

Якщо все ж таки потрібно залишити будинок, то не можна на вулицю виходити невмитим, інакше накличете на себе лихо. Також перед початком будь-якої справи потрібно окропити себе водою.

Цього дня потрібно пити коров'яче молоко - воно зцілює від хвороб.

Прикмети 14 грудня

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде теплою.

Вночі випав іній - вдень чекай снігу.

Якщо морозно та вітряно, то наступного року буде врожай хороший.

Погода протягом дня міняється – до відлиги.

Вітер дме в один бік, а хмари летять в інший, то незабаром буде хмарно і сніг піде.

Що не можна робити у цей день

Виходити з дому не вмившись, а також залишати будинок безладно.

Також не рекомендується взагалі виходити надвір. Вважається, що в цей час по землі ходить усяка нечисть.

День ангела сьогодні відзначають Микола та Іларіон.