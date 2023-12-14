14 декабря: почему сегодня "самый темный день в году" и что категорически нельзя делать

Главные традиции этого дня

Считается, что этот день идеально подходит для уборки в доме, а вот на улицу лучше не выходить.

Этот день считается одним из самых темных дней в году. В народе верили, что на Филлимона разгуливается нечистая сила, может проникать в дома, но обходит жилища, в которых чистота и порядок.

Еще одним способом отогнать нечистую силу - чаще умываться. Вода - сакральное средство, которого боится нечисть.

Если все же нужно покинуть дом, то нельзя на улицу выходить неумытым, иначе накличете на себя беду. Также перед началом любого дела нужно окропить себя водой.

В этот день нужно пить коровье молоко - оно исцеляет от болезней.

Приметы 14 декабря

Теплая погода в этот день - предвещает теплое лето.

Ночью выпал иней - днем жди снега.

Если морозно и ветрено, то в следующем году будет урожай хороший.

Погода в течение дня меняется - к оттепели.

Ветер дует в одну сторону, а облака летят в другую, то скоро будет пасмурно и снег пойдет.

Что нельзя делать в этот день

Выходить из дома не умывшись, а также оставлять дом в беспорядке.

Также не рекомендуется вообще выходить на улицу. Считается, что в это время по земле ходит всякая нечисть.

День ангела сегодня отмечают Николай и Илларион.