14 декабря: почему сегодня "самый темный день в году" и что категорически нельзя делать

14 декабря православные в Украине вспоминают мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана. В народе праздник называют днем Филлимона.
О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Считается, что этот день идеально подходит для уборки в доме, а вот на улицу лучше не выходить.
Этот день считается одним из самых темных дней в году. В народе верили, что на Филлимона разгуливается нечистая сила, может проникать в дома, но обходит жилища, в которых чистота и порядок.
Еще одним способом отогнать нечистую силу - чаще умываться. Вода - сакральное средство, которого боится нечисть.
Если все же нужно покинуть дом, то нельзя на улицу выходить неумытым, иначе накличете на себя беду. Также перед началом любого дела нужно окропить себя водой.
В этот день нужно пить коровье молоко - оно исцеляет от болезней.
Выходить из дома не умывшись, а также оставлять дом в беспорядке.
Также не рекомендуется вообще выходить на улицу. Считается, что в это время по земле ходит всякая нечисть.
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