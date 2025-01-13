Свято 13 січня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

В понеділок 13 січня за новим календарем вшановують мучеників Єрмила і Стратоніка. За старим календарем сьогодні відзначають Віддання Різдва Христового, а також згадують преподобну Меланію Римлянку.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, яке свято сьогодні 13 січня, а також про його історію, головні заборони та традиції.

Історія церковного свята

Святі мученики Єрмил і Стратонік жила на початку IV століття. Тоді правив імператор Ликиній, який влаштовував гоніння християн.

Стратонік і Єрмил були слов'янами, зокрема Єрмил був дияконом у Сингидоні. За його віру, Єрмила ув'язнили та піддали тортурам. Але й тоді чоловік не відрікся від християнства.

Стратонік був тюремним наглядачем і водночас приятелем Єрмила і таємним християнином. Побачивши ув'язнення Єрмила, Стратонік був в розпачі.

Коли про це дізналися інші охоронці, то піддали Стратоніка мукам. Після тортур мучеників кинули в Дунай. За три дні тіла святих знайшли християни та з почестями поховали мучеників біля Сингидона.

Що сьогодні не можна робити

Щоб не зазнати невдачі цього дня та протягом року, предки намагалися утриматися від певних справ. Відповідно до давніх переконань, сьогодні не можна:

кривдити тварин - щастя відвернеться

лихословити

позичати гроші комусь або в когось

сваритися з друзями або незнайомцями

виходити на двір до настання світанку

займатись важкими хатніми справами

шити, вишивати, плести та в'язати

В цей день пращури приділяли особливу увагу домашнім тваринам, а саме котам і собакам. Вірили, що в цей день вони можуть передбачати погоду та впливати на долю.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні кіт спить, заховавши мордочку - буде мороз, а якщо тваринка катається по підлозі - буде тепло.

Синиця щебече біля вікон - до ранньої весни.

Сьогодні кіт шкребе кігтями підлогу - до хуртовини.

Якщо кіт дивиться у вікно - незабаром буду відлига.

Якщо сьогодні навколо місяця видно коло - до хуртовини.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 13 січня день ангела відзначають: Яків, Афанасій, Петро, Максим, Єлізар.

До того за старим стилем сьогодні іменини у власників таких імен: Меланія, Михайло, Петро.