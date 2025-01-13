Праздник 13 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
В понедельник 13 января по новому календарю почитают мучеников Ермила и Стратоника. По старому календарю сегодня отмечают Отдание Рождества Христова, а также вспоминают преподобную Меланию Римлянку.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник сегодня 13 января, а также о его истории, главных запретах и традициях.
История церковного праздника
Святые мученики Ермил и Стратоник жила в начале IV века. Тогда правил император Ликиний, который устраивал гонения христиан.
Стратоник и Ермил были славянами, в частности Ермил был диаконом в Сингидоне. За его веру, Ермила посадили в тюрьму и подвергли пыткам. Но и тогда человек не отрекся от христианства.
Стратоник был тюремным надзирателем и одновременно приятелем Ермила и тайным христианином. Увидев заключение Ермила, Стратоник был в отчаянии.
Когда об этом узнали другие охранники, то подвергли Стратоника мучениям. После пыток мучеников бросили в Дунай. Через три дня тела святых нашли христиане и с почестями похоронили мучеников возле Сингидона.
Что сегодня нельзя делать
Чтобы не потерпеть неудачу в этот день и в течение года, предки старались воздержаться от определенных дел. Согласно древним убеждениям, сегодня нельзя:
- обижать животных - счастье отвернется
- сквернословить
- занимать деньги кому-то или у кого-то
- ссориться с друзьями или незнакомцами
- выходить во двор до наступления рассвета
- заниматься тяжелыми домашними делами по дому
- шить, вышивать, вязать и вязать
В этот день предки уделяли особое внимание домашним животным, а именно котам и собакам. Верили, что в этот день они могут предсказывать погоду и влиять на судьбу.
Главные приметы этого дня
- Если сегодня кот спит, спрятав мордочку - будет мороз, а если животное катается по полу - будет тепло.
- Синица щебечет возле окон - к ранней весне.
- Сегодня кот скребет когтями пол - к метели.
- Если кот смотрит в окно - вскоре буду оттепель.
- Если сегодня вокруг луны виден круг - к метели.
У кого сегодня день ангела
По новому стилю, 13 января день ангела отмечают: Яков, Афанасий, Петр, Максим, Елизар.
До того по старому стилю сегодня именины у владельцев таких имен: Мелания, Михаил, Петр.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.