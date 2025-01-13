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Праздник 13 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Понедельник 13 января 2025 06:00
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Праздник 13 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы Какой праздник 13 января в церковном календаре (иллюстративное фото: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

В понедельник 13 января по новому календарю почитают мучеников Ермила и Стратоника. По старому календарю сегодня отмечают Отдание Рождества Христова, а также вспоминают преподобную Меланию Римлянку.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник сегодня 13 января, а также о его истории, главных запретах и традициях.

История церковного праздника

Святые мученики Ермил и Стратоник жила в начале IV века. Тогда правил император Ликиний, который устраивал гонения христиан.

Стратоник и Ермил были славянами, в частности Ермил был диаконом в Сингидоне. За его веру, Ермила посадили в тюрьму и подвергли пыткам. Но и тогда человек не отрекся от христианства.

Стратоник был тюремным надзирателем и одновременно приятелем Ермила и тайным христианином. Увидев заключение Ермила, Стратоник был в отчаянии.

Когда об этом узнали другие охранники, то подвергли Стратоника мучениям. После пыток мучеников бросили в Дунай. Через три дня тела святых нашли христиане и с почестями похоронили мучеников возле Сингидона.

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не потерпеть неудачу в этот день и в течение года, предки старались воздержаться от определенных дел. Согласно древним убеждениям, сегодня нельзя:

  • обижать животных - счастье отвернется
  • сквернословить
  • занимать деньги кому-то или у кого-то
  • ссориться с друзьями или незнакомцами
  • выходить во двор до наступления рассвета
  • заниматься тяжелыми домашними делами по дому
  • шить, вышивать, вязать и вязать

В этот день предки уделяли особое внимание домашним животным, а именно котам и собакам. Верили, что в этот день они могут предсказывать погоду и влиять на судьбу.

Главные приметы этого дня

  • Если сегодня кот спит, спрятав мордочку - будет мороз, а если животное катается по полу - будет тепло.
  • Синица щебечет возле окон - к ранней весне.
  • Сегодня кот скребет когтями пол - к метели.
  • Если кот смотрит в окно - вскоре буду оттепель.
  • Если сегодня вокруг луны виден круг - к метели.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 13 января день ангела отмечают: Яков, Афанасий, Петр, Максим, Елизар.

До того по старому стилю сегодня именины у владельцев таких имен: Мелания, Михаил, Петр.

Ранее мы рассказывали, когда в Украине будут праздновать Пасху.

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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.

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