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Свято 13 серпня: що суворо заборонено робити завтра, народні прикмети

Понеділок 12 серпня 2024 22:45
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Свято 13 серпня: що суворо заборонено робити завтра, народні прикмети Церковне свято 13 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято 13 серпня – завтра православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Максима Ісповідника за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Максим Ісповідник - видатний церковний діяч, відомий своєю боротьбою проти монофелітської єресі. Народився у 582 році в Константинополі, у заможній християнській родині, він здобув чудову освіту і згодом став першим секретарем імператора Іраклія. Однак, світське життя його не задовольняло, тому він вирішив стати монахом.

У монастирі в Хрисополісі Максим займався богословськими дослідженнями і писав праці, спрямовані на боротьбу з монотелітством - єрессю, що заперечувала людську волю Христа. Він активно захищав ідею того, що у Христа дві волі - божественна та людська, також брав участь у численних диспутах.

Через таку діяльність Максима заарештували та засудили до вигнання, де він помер у 662 році. Його численні праці, серед яких "Містагогія" та "Амбігії", мали значний вплив на православну теологію і були підтверджені на Шостому Вселенському соборі.

Свято 13 серпня: що суворо заборонено робити завтра, народні прикмети

Святий Максим Ісповідник (зображення: bpc.org.ua)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

  • Працювати на городі та в полі
  • Сумувати чи плакати
  • Ходити босоніж по росі.

Також не рекомендується використовувати дві подушки під час сну, інакше можна на все життя залишитися самотнім.

У цей час було заведено починати підготовку до зими, наприклад діставати теплі речі та ремонтувати їх за потреби. Так само як одяг, прибирали інструменти, які не знадобляться найближчим часом.

Народні прикмети і традиції 9 серпня

  • Вранці густий туман - буде багато грибів
  • Майже немає вітру - погода лишиться теплою
  • Сильний вітер - у вересні очікуйте багато дощів
  • Кільця навколо місяця - погода різко зміниться
  • Місяць має червоний відтінок - до опадів
  • Іде злива - зима буде сніжною.

Наші пращури у цей день проводили ритуал з іконою Божої матері. Треба було обійти з нею весь будинок зі словами молитви. Вірили, що тоді в ньому буде панувати лише радість і щастя.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Іван, Костянтин, Максим, Микола, Олексій, Василь, Тихон, Яків, Оксана, Євдокія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день шульги
  • День шумливих черепашок.

Раніше ми розказували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати та як цього уникнути.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ та Паломницького центра, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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