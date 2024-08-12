Свято 13 серпня: що суворо заборонено робити завтра, народні прикмети
Свято 13 серпня – завтра православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Максима Ісповідника за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке завтра свято у церковному календарі
Максим Ісповідник - видатний церковний діяч, відомий своєю боротьбою проти монофелітської єресі. Народився у 582 році в Константинополі, у заможній християнській родині, він здобув чудову освіту і згодом став першим секретарем імператора Іраклія. Однак, світське життя його не задовольняло, тому він вирішив стати монахом.
У монастирі в Хрисополісі Максим займався богословськими дослідженнями і писав праці, спрямовані на боротьбу з монотелітством - єрессю, що заперечувала людську волю Христа. Він активно захищав ідею того, що у Христа дві волі - божественна та людська, також брав участь у численних диспутах.
Через таку діяльність Максима заарештували та засудили до вигнання, де він помер у 662 році. Його численні праці, серед яких "Містагогія" та "Амбігії", мали значний вплив на православну теологію і були підтверджені на Шостому Вселенському соборі.
Святий Максим Ісповідник (зображення: bpc.org.ua)
Що не можна робити завтра
Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
- Працювати на городі та в полі
- Сумувати чи плакати
- Ходити босоніж по росі.
Також не рекомендується використовувати дві подушки під час сну, інакше можна на все життя залишитися самотнім.
У цей час було заведено починати підготовку до зими, наприклад діставати теплі речі та ремонтувати їх за потреби. Так само як одяг, прибирали інструменти, які не знадобляться найближчим часом.
Народні прикмети і традиції 9 серпня
- Вранці густий туман - буде багато грибів
- Майже немає вітру - погода лишиться теплою
- Сильний вітер - у вересні очікуйте багато дощів
- Кільця навколо місяця - погода різко зміниться
- Місяць має червоний відтінок - до опадів
- Іде злива - зима буде сніжною.
Наші пращури у цей день проводили ритуал з іконою Божої матері. Треба було обійти з нею весь будинок зі словами молитви. Вірили, що тоді в ньому буде панувати лише радість і щастя.
У кого завтра день ангела
Завтра іменини святкують: Іван, Костянтин, Максим, Микола, Олексій, Василь, Тихон, Яків, Оксана, Євдокія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день шульги
- День шумливих черепашок.
Раніше ми розказували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати та як цього уникнути.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ та Паломницького центра, Sogodni Svyato, Вікіпедія.