Праздник 13 августа: что строго запрещено делать завтра, народные приметы
Праздник 13 августа - завтра православные украинцы чтят память святого преподобного Максима Исповедника по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Максим Исповедник - выдающийся церковный деятель, известный своей борьбой против монофелитской ереси. Родился в 582 году в Константинополе, в богатой христианской семье, он получил отличное образование и впоследствии стал первым секретарем императора Ираклия. Однако светская жизнь его не удовлетворяла, поэтому он решил стать монахом.
В монастыре в Хрисополисе Максим занимался богословскими исследованиями и писал труды, направленные на борьбу с монотелитством - ересью, отрицавшей человеческую волю Христа. Он активно защищал идею того, что у Христа две воли - божественная и человеческая, также участвовал в многочисленных диспутах.
Из-за этой деятельности Максим был арестован и приговорен к изгнанию, где он умер в 662 году. Его многочисленные труды, среди которых "Мистагогия" и "Амбигии", оказали значительное влияние на православную теологию и были подтверждены на Шестом Вселенском соборе.
Святой Максим Исповедник (изображение: bpc.org.ua)
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Работать на огороде и в поле
- Грустить или плакать
- Ходить босиком по росе.
Также не рекомендуется использовать две подушки во время сна, иначе можно на всю жизнь остаться одиноким.
В это время было принято начинать подготовку к зиме, например доставать теплые вещи и ремонтировать их при необходимости. Так же как одежду, убирали инструменты, которые не понадобятся в ближайшее время.
Народные приметы и традиции 9 августа
- Утром густой туман - будет много грибов
- Почти нет ветра - погода останется теплой
- Сильный ветер - в сентябре ожидайте много дождей
- Кольца вокруг луны - погода резко изменится
- Луна имеет красный оттенок - к осадкам
- Идет ливень - зима будет снежной.
Наши предки в этот день проводили ритуал с иконой Божьей матери. Надо было обойти с ней весь дом со словами молитвы. Верили, что тогда в нем будет царить только радость и счастье.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют: Иван, Константин, Максим, Николай, Алексей, Василий, Тихон, Яков, Оксана, Евдокия.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день левшей
- День шумных раковин.
Раньше мы рассказывали, почему в церкви во время молитвы хочется зевать и как этого избежать.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ и Паломнического центра, Sogodni Svyato, Википедия.