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Свято 13 березня: що треба зробити цього дня, яка найсуворіша заборона

Середа 13 березня 2024 06:00
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Свято 13 березня: що треба зробити цього дня, яка найсуворіша заборона Яке сьогодні свято (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

13 березня за новим церковним календарем заведено вшановувати Никифора Сповідника. У народі це свято ще називають Никифорів день.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія та традиції свята

Історія святого Никифора Сповідника розпочалася у другій половині VIII століття, коли він народився в Константинополі. Здобувши якісну світську освіту, він присвятив більше уваги вивченню Святого Письма та духовних творів. У часи правління Льва IV він став царським радником, але його головною страстю було відстоювання вшанування святих ікон.

Після кількох років життя у віддаленості, Никифор був обраний святим Патріархом. Його термін правління припав на час Льва V Вірменина, прибічника іконоборчої єресі. Патріарх Никифор віддавав усі зусилля, щоб переконати імператора відмовитися від її поглядів, але за це його відправили в заслання, де він і помер.

Традиції, пов'язані з 13 березня, включають хід на риболовлю, оскільки вважалося, що цього дня чудово клюють різні види риб. Також в цей день відзначається повага до рослин, і вірилося, що потрібно доглядати за садом та саджати нові дерева.

Люди вірять у цілющу силу джерельної води цього дня і використовують її для купання, вважаючи, що вона здатна вилікувати різні недуги.

Народні прикмети цього дня

  • Берези рясно "плачуть соком" - до холодного літа.
  • Сонячний і сухий день до багатого врожаю, а туман - до частих дощів влітку.
  • Гуси хлюпаються у воді - скоро прийде потепління.
  • Північний вітер і рання гроза - до холодної весни. Якщо під час грози віє південний вітер, весна теплою буде.
  • Якщо прокинувся ведмідь, значить прийшла справжня весна.

Що не можна робити

  • Не можна ходити до лісу, бо прокидаються ведмеді.
  • Не можна рубати дерево, щоб не накликати біду.
  • Поранитися або порізатися - поганий знак.
  • Не можна полювати на птахів.
  • Не варто працювати на землі, бо ще зарано її турбувати.

У кого сьогодні день ангела

Іменини відзначають Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Фелікс, Лариса, Микола, Михайло та Григорій.

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