Свято 13 березня: що треба зробити цього дня, яка найсуворіша заборона

13 березня за новим церковним календарем заведено вшановувати Никифора Сповідника. У народі це свято ще називають Никифорів день.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія та традиції свята

Історія святого Никифора Сповідника розпочалася у другій половині VIII століття, коли він народився в Константинополі. Здобувши якісну світську освіту, він присвятив більше уваги вивченню Святого Письма та духовних творів. У часи правління Льва IV він став царським радником, але його головною страстю було відстоювання вшанування святих ікон.

Після кількох років життя у віддаленості, Никифор був обраний святим Патріархом. Його термін правління припав на час Льва V Вірменина, прибічника іконоборчої єресі. Патріарх Никифор віддавав усі зусилля, щоб переконати імператора відмовитися від її поглядів, але за це його відправили в заслання, де він і помер.

Традиції, пов'язані з 13 березня, включають хід на риболовлю, оскільки вважалося, що цього дня чудово клюють різні види риб. Також в цей день відзначається повага до рослин, і вірилося, що потрібно доглядати за садом та саджати нові дерева.

Люди вірять у цілющу силу джерельної води цього дня і використовують її для купання, вважаючи, що вона здатна вилікувати різні недуги.

Народні прикмети цього дня

Берези рясно "плачуть соком" - до холодного літа.

Сонячний і сухий день до багатого врожаю, а туман - до частих дощів влітку.

Гуси хлюпаються у воді - скоро прийде потепління.

Північний вітер і рання гроза - до холодної весни. Якщо під час грози віє південний вітер, весна теплою буде.

Якщо прокинувся ведмідь, значить прийшла справжня весна.

Що не можна робити

Не можна ходити до лісу, бо прокидаються ведмеді.

Не можна рубати дерево, щоб не накликати біду.

Поранитися або порізатися - поганий знак.

Не можна полювати на птахів.

Не варто працювати на землі, бо ще зарано її турбувати.

У кого сьогодні день ангела

Іменини відзначають Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Фелікс, Лариса, Микола, Михайло та Григорій.