Праздник 13 марта: что нужно сделать в этот день, какой самый строгий запрет
13 марта по новому церковному календарю принято чествовать Никифора Исповедника. В народе этот праздник еще называют Никифоров день.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История и традиции праздника
История святого Никифора Исповедника началась во второй половине VIII века, когда он родился в Константинополе. Получив качественное светское образование, он уделил больше внимания изучению Священного Писания и духовных произведений. Во времена правления Льва IV он стал царским советником, но его главной страстью было отстаивание чествования святых икон.
После нескольких лет жизни в отдаленности Никифор был избран святым Патриархом. Его срок правления пришелся на время Льва V Армянина, сторонника иконоборческой ереси. Патриарх Никифор отдавал все усилия, чтобы убедить императора отказаться от ее взглядов, но за это его отправили в ссылку, где он и умер.
Традиции, связанные с 13 марта, включают ход на рыбалку, поскольку считалось, что в этот день прекрасно клюют разные виды рыб. Также в этот день отмечается уважение к растениям, и верилось, что нужно ухаживать за садом и сажать новые деревья.
Люди верят в целебную силу родниковой воды в этот день и используют ее для купания, считая, что она способна вылечить разные недуги.
Народные приметы этого дня
- Береза обильно "плачут соком" - к холодному лету.
- Солнечный и сухой день к обильному урожаю, а туман – к частым дождям летом.
- Гуси плещутся в воде – скоро придет потепление.
- Северный ветер и ранняя гроза – до холодной весны. Если во время грозы дует южный ветер, весна будет теплой.
- Если проснулся медведь, значит, пришла настоящая весна.
Что нельзя делать
- Нельзя ходить в лес, потому что просыпаются медведи.
- Нельзя рубить дерево, чтобы не навлечь беду.
- Пораниться или порезаться – плохой знак.
- Нельзя охотиться на птиц.
- Не стоит работать на земле, потому что еще рано ее беспокоить.
У кого сегодня день ангела
Именины отмечают Александр, Кристина, Терентий, Никифор, Феликс, Лариса, Николай, Михаил и Григорий.
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