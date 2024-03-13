Праздник 13 марта: что нужно сделать в этот день, какой самый строгий запрет

13 марта по новому церковному календарю принято чествовать Никифора Исповедника. В народе этот праздник еще называют Никифоров день.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции праздника

История святого Никифора Исповедника началась во второй половине VIII века, когда он родился в Константинополе. Получив качественное светское образование, он уделил больше внимания изучению Священного Писания и духовных произведений. Во времена правления Льва IV он стал царским советником, но его главной страстью было отстаивание чествования святых икон.

После нескольких лет жизни в отдаленности Никифор был избран святым Патриархом. Его срок правления пришелся на время Льва V Армянина, сторонника иконоборческой ереси. Патриарх Никифор отдавал все усилия, чтобы убедить императора отказаться от ее взглядов, но за это его отправили в ссылку, где он и умер.

Традиции, связанные с 13 марта, включают ход на рыбалку, поскольку считалось, что в этот день прекрасно клюют разные виды рыб. Также в этот день отмечается уважение к растениям, и верилось, что нужно ухаживать за садом и сажать новые деревья.

Люди верят в целебную силу родниковой воды в этот день и используют ее для купания, считая, что она способна вылечить разные недуги.

Народные приметы этого дня

Береза обильно "плачут соком" - к холодному лету.

Солнечный и сухой день к обильному урожаю, а туман – к частым дождям летом.

Гуси плещутся в воде – скоро придет потепление.

Северный ветер и ранняя гроза – до холодной весны. Если во время грозы дует южный ветер, весна будет теплой.

Если проснулся медведь, значит, пришла настоящая весна.

Что нельзя делать

Нельзя ходить в лес, потому что просыпаются медведи.

Нельзя рубить дерево, чтобы не навлечь беду.

Пораниться или порезаться – плохой знак.

Нельзя охотиться на птиц.

Не стоит работать на земле, потому что еще рано ее беспокоить.

У кого сегодня день ангела

Именины отмечают Александр, Кристина, Терентий, Никифор, Феликс, Лариса, Николай, Михаил и Григорий.