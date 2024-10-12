Свято 12 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети
Сьогодні, 12 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка та пам'ять святого преподобного Косми за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Пров, Тарах та Андронік - це мученики, які відважно сповідували свою віру в Римі під час жорстоких гонінь на християн. Пров вирізнявся благочестям і доброчесністю, що призвело до його арешту і страти через його відданість переконанням.
Тарах також постраждав за свої вірування, а його муки стали символом незламності духу. Андронік, ймовірно, був супутником Прова та Тараха, і його життя тісно переплітається з історіями інших мучеників, підкреслюючи їхню спільну долю та страждання за Христову віру.
Пров, Тарах та Андронік (зображення: kyrios.org.ua)
Преподобний Косма народився у IV столітті в Фівах (сучасний Єгипет) і зростав у християнській родині, що сприяло його глибокій вірі. Він прийняв чернече життя, ставши учнем одного з відомих святих, присвятивши себе аскетизму, молитві та служінню Богу, що привело до його духовного вдосконалення.
Попри гоніння, святий Косма залишався вірним своїм переконанням. Його життя було сповнене подвигів: він активно практикував піст, молитву та благодійність, зцілював хворих і допомагав нужденним. Його чудеса та духовний дар привертали людей до віри.
Після його мирної смерті пам'ять про нього вшановується у православному календарі, підтверджуючи значущість його життєвого шляху для духовності та чернечого життя.
Косма Етолійський (фото: вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 12 жовтня
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Лихословити, сваритися
- Прибиратись у домі
- Купувати церковні свічки
- Наговорювати на інших.
У цей день особливо важливо займатися сімейними справами, адже вважалося, що це принесе гармонію і щастя. Було традицією зварити кашу та з'їсти її всією родиною, щоб забезпечити достаток і добробут на цілий рік.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Чутно грім - скоро потеплішає
- Вітер з півночі - похолоднішає
- Птахи летять низько до землі - до ранніх морозів
- Яскраво мерехтять зірки - чекайте на мороз
- Тьмяні зірки - буде тепло
- Багато зірок на небі - до гарного врожаю.
У давнину цього дня особливу увагу приділяли підготовці насіння гороху та кукурудзи до весняного сезону, адже вірили, що правильний час посадки гарантує багатий і щедрий урожай.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День економіста
- Міжнародний день крику розчарування
- Міжнародний день африканських пінгвінів
- Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги
- Всесвітній день мігруючих птахів
- День астрономії.
Раніше ми розказували про Собор архистратига Михаїла 2024 та нову дату і традиції свята.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.