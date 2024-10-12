Свято 12 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Сьогодні, 12 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка та пам'ять святого преподобного Косми за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Пров, Тарах та Андронік - це мученики, які відважно сповідували свою віру в Римі під час жорстоких гонінь на християн. Пров вирізнявся благочестям і доброчесністю, що призвело до його арешту і страти через його відданість переконанням.

Тарах також постраждав за свої вірування, а його муки стали символом незламності духу. Андронік, ймовірно, був супутником Прова та Тараха, і його життя тісно переплітається з історіями інших мучеників, підкреслюючи їхню спільну долю та страждання за Христову віру.

Пров, Тарах та Андронік (зображення: kyrios.org.ua)

Преподобний Косма народився у IV столітті в Фівах (сучасний Єгипет) і зростав у християнській родині, що сприяло його глибокій вірі. Він прийняв чернече життя, ставши учнем одного з відомих святих, присвятивши себе аскетизму, молитві та служінню Богу, що привело до його духовного вдосконалення.

Попри гоніння, святий Косма залишався вірним своїм переконанням. Його життя було сповнене подвигів: він активно практикував піст, молитву та благодійність, зцілював хворих і допомагав нужденним. Його чудеса та духовний дар привертали людей до віри.

Після його мирної смерті пам'ять про нього вшановується у православному календарі, підтверджуючи значущість його життєвого шляху для духовності та чернечого життя.

Косма Етолійський (фото: вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 12 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити, сваритися

Прибиратись у домі

Купувати церковні свічки

Наговорювати на інших.

У цей день особливо важливо займатися сімейними справами, адже вважалося, що це принесе гармонію і щастя. Було традицією зварити кашу та з'їсти її всією родиною, щоб забезпечити достаток і добробут на цілий рік.

Народні прикмети і традиції цього дня

Чутно грім - скоро потеплішає

Вітер з півночі - похолоднішає

Птахи летять низько до землі - до ранніх морозів

Яскраво мерехтять зірки - чекайте на мороз

Тьмяні зірки - буде тепло

Багато зірок на небі - до гарного врожаю.

У давнину цього дня особливу увагу приділяли підготовці насіння гороху та кукурудзи до весняного сезону, адже вірили, що правильний час посадки гарантує багатий і щедрий урожай.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: