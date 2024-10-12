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Праздник 12 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Суббота 12 октября 2024 06:00
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Праздник 12 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы Какой церковный праздник 12 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 12 октября, свято - православные украинцы чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника и память святого преподобного Космы по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Пров, Тарах и Андроник - это мученики, отважно исповедовавшие свою веру в Риме во время жестоких гонений на христиан. Пров отличался благочестием и добродетелью, что привело к его аресту и казни из-за его преданности убеждениям.

Тарах также пострадал за свои верования, а его мучения стали символом несокрушимости духа. Андроник, вероятно, был спутником Прова и Тараха, и его жизнь тесно переплетается с историями других мучеников, подчеркивая их общую судьбу и страдание за веру Христову.

Праздник 12 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Пров, Тарах и Андроник (изображение: kyrios.org.ua)

Преподобный Косма родился в IV веке в Фивах (современный Египет) и рос в христианской семье, что способствовало его глубокой вере. Он принял монашескую жизнь, став учеником одного из известных святых, посвятив себя аскетизму, молитве и служению Богу, что привело к его духовному совершенствованию.

Несмотря на гонения, святой Косма оставался верен своим убеждениям. Его жизнь была полна подвигов: он активно практиковал пост, молитву и благотворительность, исцелял больных и помогал нуждающимся. Его чудеса и духовный дар привлекали людей к вере.

После его мирной смерти память о нем почитается в православном календаре, подтверждая значимость его жизненного пути для духовности и монашеской жизни.

Праздник 12 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Косма Этолийский (фото: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 12 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Злословить, ссориться
  • Убираться в доме
  • Покупать церковные свечи
  • Наговаривать на других.

В этот день особенно важно заниматься семейными делами, считалось, что это принесет гармонию и счастье. Было традицией сварить кашу и съесть ее всей семьей, чтобы обеспечить достаток и благополучие на целый год.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Слышен гром - скоро потеплеет
  • Ветер с севера - похолодает
  • Птицы летят низко к земле - к ранним морозам
  • Ярко мерцают звезды - ждите мороз
  • Тусклые звезды - будет тепло
  • Много звезд на небе - к хорошему урожаю.

В старину в этот день особое внимание уделялось подготовке семян гороха и кукурузы к весеннему сезону, ведь верили, что правильное время посадки гарантирует богатый и щедрый урожай.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День экономиста
  • Международный день крика разочарования
  • Международный день африканских пингвинов
  • Всемирный день хосписной и паллиативной помощи
  • Всемирный день мигрирующих птиц
  • День астрономии.

Ранее мы рассказывали о Соборе архистратига Михаила 2024 и новой дате и традициях праздника.

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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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