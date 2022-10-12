Свято 12 жовтня: що не можна робити, кого привітати з днем ангела

Нижче в матеріалі Styler читайте про всі традиції та табу цього свята, а також, хто святкує день ангела.

Про святого Феофана відомостей до нас дійшло небагато, відомо лише, що він був людиною багатою і водночас дуже гарною. Феофан жив у палестинському місті Газі, постійно приймав у своїй оселі мандрівників, давав їм дах, їжу та турботу. Не дивно, що до кінця життя святий збіднів, а на довершення всього його спіткала важка хвороба. Однак Феофан дуже твердо переносив поневіряння та страждання.

У народі свято називали милостивим за теплу та похмуру погоду в цей день.

На Феофана мисливці виходять на зорі у пошуках "іменинного" зайця. До кінця дня влаштовуються застілля із традиційними мисливськими байками.

Головні прикмети цього дня

Увечері чи пізно вночі з'являється туман — прикмета, що найближчим часом не буде заморозків.

У лісі 12 жовтня пізні гриби з'явилися – сніг також буде пізно.

Свіжий ранковий вітер посилюється в денний час, а надвечір слабшає - за прикметами погода буде ясною.

Що не можна робити у цей день

Не можна грати в карти, інакше можна забути про успіх.

Не варто сьогодні допускати злі думки про когось чи бажати зла іншій людині.

Не можна позичати.

Не беріть у руки дрібниці.

12 жовтня день ангела відзначають власники таких імен, як Ян та Іван.