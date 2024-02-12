Свято 12 лютого. Що обов'язково треба зробити, аби вдома було щастя

Традиції цього дня

На Олексія Рибного, як вважали пращури, потрібно виносити посівне насіння на мороз. Це дасть йому сил та гарний врожай. Також "морозити" треба натуральну пряжу.

У цей день на стіл треба обов'язково приготувати страви з риби. Якщо ви з'їсте рибу на Олексія, хвороби та проблеми будуть не страшні. Окрім цього, 12 лютого можна молитися про зцілення та спокій. Раніше вважалося, що цей день ідеально підходить для лікування дітей.

Народні прикмети цього дня

туман застелив вулиці - літо буде з дощами

небо вкрилося зорями - врожай буде щедрим

погода тепла, а сніг почав танути - рибалкам пощастить навесні

пішов сніг - не буде раннього тепла

птахи сховалися - буде завірюха.

Що не можна робити у цей день

починати щось нове та планувати переїзд

говорити погані слова

сваритися з друзями

пліткувати та брехати

займатися тяжкою фізичною працею.

День ангела сьогодні святкують

Привітайте з іменинами Євгена, Антона, Олексія.