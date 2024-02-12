Праздник 12 февраля. Что обязательно нужно сделать, чтобы дома было счастье

12 февраля церковь по новому календарю чествует святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. Кроме того, по народному календарю это день Алексея Рыбного.
О том, что нужно сделать в этот день, а что - категорически запрещено, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
На Алексея Рыбного, как считали предки, нужно выносить посевные семена на мороз. Это даст им силы и хороший урожай. Также "морозить" нужно натуральную пряжу.
В этот день на стол нужно обязательно приготовить блюда из рыбы. Если вы съедите рыбу на Алексея, болезни и проблемы будут не страшны. Кроме того, 12 февраля можно молиться об исцелении и покое. Раньше считалось, что в этот день идеально подходит для лечения детей.
Поздравьте с именинами Евгения, Антона, Алексея.
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