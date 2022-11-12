Свято 12 листопада: що не можна робити, кого привітати з днем ангела

12 листопада для православного світу – це день пам'яті священномученика Зіновія та мучениці Зіновії.
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Зіновій та Зіновія жили у III столітті, були братом та сестрою. Батьки виховали їх у благочестя, а після смерті залишили все своє майно дітям. Зіновій та Зіновія пожертвували його на благодійність. Господь ще за життя наділив їх чудовим даром - Зіновій міг зцілювати людей, а Зіновія зберегла обітницю дівства.
Зіновій став єпископом, а коли Діоклетіан влаштував гоніння на християн, святий відмовився зраджувати Господа. Його довго мучили разом із сестрою, а потім стратили мечем.
Наші пращури називали 12 листопада "Синичкин день" або "Зиновій". Якщо у цей день виїхати на полювання і підстрелити зайця, то наступного року чекатиме успіх. Почитали синиць, тож для них намагалися змайструвати годівницю.
Які сьогодні іменини: Зіновій, Артем, Марко, Стефан, Олександр, Макар, Максим, Олена, Зіновія.
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