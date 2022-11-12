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Свято 12 листопада: що не можна робити, кого привітати з днем ангела

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

12 листопада для православного світу – це день пам'яті священномученика Зіновія та мучениці Зіновії.

Про всі прикмети та заборони цього дня - читайте у матеріалі Styler. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати із днем ангела.

Зіновій та Зіновія жили у III столітті, були братом та сестрою. Батьки виховали їх у благочестя, а після смерті залишили все своє майно дітям. Зіновій та Зіновія пожертвували його на благодійність. Господь ще за життя наділив їх чудовим даром - Зіновій міг зцілювати людей, а Зіновія зберегла обітницю дівства.

Зіновій став єпископом, а коли Діоклетіан влаштував гоніння на християн, святий відмовився зраджувати Господа. Його довго мучили разом із сестрою, а потім стратили мечем.

Наші пращури називали 12 листопада "Синичкин день" або "Зиновій". Якщо у цей день виїхати на полювання і підстрелити зайця, то наступного року чекатиме успіх. Почитали синиць, тож для них намагалися змайструвати годівницю.

Головні прикмети цього дня

  • Птахи співають сьогодні – зима буде недовгою, а весна – ранньою;
  • синиці клюють кору дерев - весна буде дощовою та сирою;
  • з ранку було холодно – чекайте теплої зими;
  • зустріти в лісі вовка – до біди.

Що не можна робити у цей день

  • Цього дня категорично не можна ображатись.
  • Не можна конфліктувати та сумувати.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день грім - весна буде холодною.

Які сьогодні іменини: Зіновій, Артем, Марко, Стефан, Олександр, Макар, Максим, Олена, Зіновія.

Також читайте про всі церковні свята грудня 2022 року.

Крім того, нещодавно з'явився календар вихідних та робітників грудня 2022 року.

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