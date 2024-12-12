Свято 12 грудня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Історія церковного свята

За церковними переказами, святитель Спиридон народився на Кіпрі, наприкінці III століття. Про його життя відомо мало, вважають, що до церковної діяльності він був пастухом, мав дітей та дружину.

Спиридон постійно допомагав ближнім, за що отримав від Бога дар зцілювати хворих. Після смерті дружини Спиридон був обраний єпископом в місті Тримифунт. Відтоді святитель став духовним наставником для багатьох.

Після молитов Спиридона в засуху починався рясний дощ, а хворі зцілювалися. Святий мирно помер близько 348 року, під час молитви. Спершу його нетлінні мощі зберігалися в храмі святих апостолів, а в 1453 році були перенесені на острів Керкіра, де зберігаються й донині.

Народні традиції цього дня

В цей день заведено молитися святому про покращення здоров'я, а також допомогу при фінансовій скруті. Раніше Спиридона просили про хороший врожай, тож часто моляться і про збереження саду та городу.

Крім цього, за віруваннями предків, сьогодні Спиридон проганяє всіх шкідників з будинку. Тому не бралися за прибирання, щоб не заважати святому.

Молитва до святого Спиридона

О, блаженний святителю Спиридоне! Просимо твого милосердя перед образом Людинолюбивого Бога, щоб Він не осудив нас за наші беззаконня, але зниспослав до нас Свою милість. Молимося за нас, рабів Божих (оголосіть імена), щоб у Христі, нашому Бозі, було спокійне та безтурботне життя, душевне і тілесне здоров’я. Звільни нас від усіх душевних і тілесних бід, від усіх сумнівів і підступних диявольських нападів. Згадай нас перед престолом Всемогутнього і поблагай Господа, щоб Він простив нам багато наших гріхів, дарував безтурботне та мирне життя, і сподобив нас від непосоромного та мирного завершення нашого земного життя та входження до вічного у майбутньому віці. Нехай Господь оберігає нас, щоб ми постійно прославляли та дякували Отцю, Синові та Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Що сьогодні не можна робити

Щоб не втратити щастя, цього дня пращури намагалися дотримуватися певних заборон. Наприклад, 12 грудня не можна:

прибирати

давати щось в борг

сидіти в темряві

лихословити та сваритися

Важливі прикмети 12 грудня

Якщо 12 грудня ранок похмурий - буде рання весна

На небі яскраві зорі - до зими з морозами та спекотного літа

Сьогодні погода сонячна - на Різдво опадів не буде

У кого сьогодні день ангела

12 грудня за новим стилем день ангела святкує Олександр.

За старим стилем іменини відзначають люди з цими іменами: Микола, Валеріан, Денис, Данило, Сергій, Іван.

Що святкують в світі 12 грудня

12 грудня в світі відзначають такі свята і значущі події: