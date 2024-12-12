Праздник 12 декабря: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

История церковного праздника

По церковным преданиям святитель Спиридон родился на Кипре, в конце III века. О его жизни известно мало, считают, что до церковной деятельности он был пастухом, у него были дети и жена.

Спиридон постоянно помогал ближним, за что получил от Бога дар исцелять больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом в городе Тримифунт. С тех пор святитель стал духовным наставником для многих.

После молитв Спиридона в засуху начинался обильный дождь, а больные исцелялись. Святой мирно умер около 348 года во время молитвы. Сначала его нетленные мощи хранились в храме святых апостолов, а в 1453 году были перенесены на остров Керкира, где хранятся и по сей день.

Народные традиции этого дня

В этот день принято молиться святому об улучшении здоровья, а также помощи при финансовых затруднениях. Ранее Спиридона просили о хорошем урожае, поэтому часто молятся и о сохранении сада и огорода.

Кроме этого, по верованиям предков, сегодня Спиридон прогоняет всех вредителей из дома. Поэтому не брались за уборку, чтобы не мешать святому.

Молитва к святому Спиридону

О, блаженний святителю Спиридоне! Просимо твого милосердя перед образом Людинолюбивого Бога, щоб Він не осудив нас за наші беззаконня, але зниспослав до нас Свою милість. Молимося за нас, рабів Божих (оголосіть імена), щоб у Христі, нашому Бозі, було спокійне та безтурботне життя, душевне і тілесне здоров’я. Звільни нас від усіх душевних і тілесних бід, від усіх сумнівів і підступних диявольських нападів. Згадай нас перед престолом Всемогутнього і поблагай Господа, щоб Він простив нам багато наших гріхів, дарував безтурботне та мирне життя, і сподобив нас від непосоромного та мирного завершення нашого земного життя та входження до вічного у майбутньому віці. Нехай Господь оберігає нас, щоб ми постійно прославляли та дякували Отцю, Синові та Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не потерять счастья, в этот день предки старались соблюдать определенные запреты. К примеру, 12 декабря нельзя:

убирать

давать что-то взаймы

сидеть в темноте

злословить и ссориться

Важные приметы 12 декабря

Если 12 декабря утро пасмурное - будет ранняя весна

На небе яркие звезды - к зиме с морозами и жаркому лету

Сегодня погода солнечная - на Рождество осадков не будет

У кого сегодня день ангела

12 декабря по новому стилю день ангела празднует Александр.

По старому стилю именины отмечают люди с этими именами: Николай, Валериан, Денис, Даниил, Сергей, Иван.

Празднующие в мире 12 декабря

12 декабря в мире отмечают следующие праздники и значимые события: