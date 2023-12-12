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Свято 12 грудня: чому сьогодні категорично не можна працювати, кому треба помолитися

Яке церковне свято 12 грудня (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

12 грудня православні в Україні святкують день пам'яті святого Спиридона.

Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Спіридон був єпископом Триміфунтським, який жив у III-IV століттях на Кіпрі. Він прославився благочестям, добрими справами, милосердям і справедливістю. За його молитвою посуха змінювалася рясним дощом життєдайним, а безперервні дощі - теплою і сухою погодою.

Цьому святому моляться про зцілення від різних хвороб. Його просять дарувати добрий врожай та допомогти уникнути голоду та дарувати достаток. Тож часто до нього звертаються ті, хто перебуває у фінансовій скруті.

У цей день віряни намагалися не працювати. Вважають, що сьогодні святий Спиридон вигонить всіх шкідників будинків. Тож щоб йому не заважати, люди не бралися за віники чи інші інструменти. Також на Спиридона не дають нічого в борг. Вірять, що так в домі не буде достатку.

Садівники у цей день просили святого вберегти дерева та дарувати хороший врожай.

В народі кажуть, що з 25 грудня сонце повертається на літо. Тож саме тому це свято називають – "Спиридон-сонцеворот". Зазвичай, у цей день діти просили сонечко повернутися. Вони співали йому пісні.

Прикмети цього дня

  • Похмурий ранок - весна рано прийде.
  • Ясне сонце - на Різдво також буде ясно.
  • Вночі зорі яскраві - до холодної зими та спекотного літа.

Що не можна робити у цей день 

На Спиридона наші предки вірили, що не можна сидіти в темряві, тому запалювали за можливості всі свічки, які могли знайти, щоб в кімнатах було світло, наче вдень.

 

 

Читайте також, чи будуть у грудні українці додаткові вихідні.

До речі, з'явився церковний календар на 2024 рік .

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