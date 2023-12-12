Праздник 12 декабря: почему сегодня категорически нельзя работать, кому нужно помолиться

Традиции этого дня

Спиридон был епископом Тримифунтским, жившим в III-IV веках на Кипре. Он прославился благочестием, добрыми делами, милосердием и справедливостью. За его молитвой засуха сменялась обильным животворящим дождем, а непрерывные дожди - теплой и сухой погодой.

Этому святому молятся об исцелении от разных болезней. Его просят дарить хороший урожай и помочь избежать голода и даровать обилие. Поэтому часто к нему обращаются те, кто находится в финансовом затруднении.

В этот день верующие старались не работать. Считается, что сегодня святой Спиридон выгонит всех вредителей домов. Чтобы ему не мешать, люди не брались за веники или другие инструменты. Также на Спиридона не дают ничего взаймы. Верят, что так в доме не будет довольства.

Садоводы в этот день просили святого уберечь деревья и дарить хороший урожай.

В народе говорится, что с 25 декабря солнце возвращается на лето. Поэтому именно этот праздник называют - "Спиридон-солнцеворот". Обычно в этот день дети просили солнышко вернуться. Они пели ему песни.

Приметы этого дня

Мрачное утро – весна рано придет.

Ясное солнце – на Рождество также будет ясно.

Ночью звезды яркие – до холодной зимы и жаркого лета.

Что нельзя делать в этот день

На Спиридона наши предки верили, что нельзя сидеть в темноте, поэтому зажигали по возможности все свечи, которые могли найти, чтобы в комнатах было светло, как днем.